Kütahya'da fuhuş operasyonu

Kütahya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Mecidiye Mahallesi'nde bir evde fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

EVE BASKIN YAPILDI: 4 GÖZALTI

Savcılık talimatıyla eve baskın yapan polis ekipleri para karşılığı fuhuş yaptıkları tespit edilen Ş.Ç. (53), N.G. (51) isimli kadınlar, fuhşa yer ve müşteri temin ettiği öne sürülen A.O. (46) ile kadınlarla ilişkiye giren bir kişiyi gözaltına aldı.

Sağlık kontrolünün ardından şüpheliler ifadeleri için Asayiş Şubesine götürüldü. Soruşturma sürüyor.

(DHA)



