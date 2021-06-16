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Kütahya’daki Eğrigöz Dağı’nın zirvesindeki doğal gölet gün yüzüne çıkmayı bekliyor

16.06.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kütahya’nın Emet ilçesinde bulunan Eğrigöz Dağı’ndaki doğal gölet kartpostalları kıskandırıyor. ‘Saklı cennet’ olarak bilinen gölet keşfedilmeyi bekliyor.

Kütahya’daki Eğrigöz Dağı’nın zirvesindeki doğal gölet gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Yenice köyüne 16 kilometre uzaklıktaki Tahtalı mevkisinde 2 bin 72 metre rakımda bulunan Eğrigöz Dağı’nın zirvesindeki gölet yağmur ve kar sularından oluşuyor. Etrafı yüksek kayalarla ve karaçamlarla çevrili gölet, doğa ve kamp tutkunlarının ilgisini çekiyor.

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Yenice Köyü Muhtarı Akın Gürkan, eşsiz doğal güzelliklere sahip olan bölgenin turizme kazandırılması gerektiğini söyledi.

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Gürkan, "Dağın zirvesindeki gölet, kamp için ve doğa sporları için eşsiz güzelliktedir. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelebilecek bir konumdadır. Doğa ile iç içe bulunan krater gölümüze herkesi bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

(AA)

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Kütahya
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