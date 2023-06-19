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Kutsi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Üvey Anne'nin Faruk'u Kutsi'nin dizi ve şarkıları

19.06.2023 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kutsi, ATV'de yayınlanacak Üvey Anne dizisinde Faruk Gencer karakterine hayat verecek. Hazal Filiz Küçükköse ve Aslı Tandoğan ile başrolü paylaşacak olan başarılı oyuncunun hayatı ve biyografisi vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Gerçek bir hikâyeden uyarlanan dizinin yönetmen koltuğunda Yasemin Türkmenli oturuyor. Merak edilen yapımın senaryosunu ise Yasemin Kırbaş kaleme aldı. Peki, Kutsi kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Üvey Anne'nin Faruk'u Kutsi'nin dizi ve şarkıları...

Kutsi kimdir, nereli ve kaç yaşında? Üvey Anne'nin Faruk'u Kutsi'nin dizi ve şarkıları

Kutsi, ATV'de ekrana gelecek olan Üvey Anne dizisi nedeniyle günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Alışılagelmiş yaz dizilerinden farklı bir konsepti olduğu vurgulanan dizide bir babanın çocuklarına olan bağlılığı anlatılacak. Kutsi'ye Üvey Anne dizisinde Ezgi Şenler, Ayşegül Günay, Hakan Eratik, Emin Günenç gibi isimler eşlik ediyor. İşte Üvey Anne'nin Faruk'u Kutsi hakkında merak edilenler...

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KUTSİ KİMDİR?

Kutsi 16 Mart 1973 tarihinde Malatya’da dünyaya geldi.

Kutsi’nin gerçek adı Ahmet Kutsi Karadoğan’dır. Kutsi, ismini Türk şair Ahmet Kutsi Tecer’den almıştır.

Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazanmıştır.

Lise yıllarında yakın çevresinin "sesin güzel" uyarılarını önemseyen ve şan dersi alan Kutsi, 2000 yılında Erol Köse Production tarafından ilk albümü "Aşk Payını Aldı"yı çıkararak büyük bir unvan kazanmıştır.

Doktorlar dizisi bittikten bir süre sonra “Kahramanlar” dizisi ile yeniden ekranlarda olan Kutsi, 2010 yazında “Doktorlar” dizisinin tekrarları çok izlenip ve seyirciler tarafından yeniden başlamasının istenmesi üzerine 2010 senesinde “Doktorlar” dizisi yeniden ekranlara geri dönmüştür.

Kutsi, oyunculuğuyla da kendini kanıtladıktan sonra 8 yıldır birlikte olduğu Sinem Bayraktutar'la 2008 yılında nikah masasına oturmuştur. Kutsi'nin 2009 senesinde ise kızı Ceylin Ada dünyaya gelmiştir.

Kutsi, TRT 1 ekranlarında yayınlanan “Benim Adım Melek” dizisinde Halil Şirhan karakterine hayat verdi.

KUTSİ'NİN ŞARKI VE ALBÜMLERİ

2000 Aşk Payını Aldı

2005 Sana Ne

2006 Kördüğüm

2007 Aynı Şehirde Nefes Almak Bile Bana Yetiyor

2008 Aynadaki Yüzünün Karşılığı Benim

2010 Bambaşka

2013 Bilmem Anlatabildim mi?

2017 Mavi

Kutsi'nin çıkardığı single'lar:

2014 Yaz Günü

2016 Aşıklar Şehri

2016 Söz Konusu Aşk

2016 Beşiktaş'ım Benim

2016 Kalbimdeki Deniz

2020 Hayranım Sana

2021 Sen Misin Tek Deli

2021 en Misin Tek Deli

KUTSİ, ÜVEY ANNE DİZİSİYLE EKRANLARA DÖNÜYOR

Kutsi dizide yaşadığı her zorluğa göğüs germeye çalışan ve çocuklarına düşkün bir babayı canlandıracak.

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