Kuvayımilliye nasıl yazılır? Kuvayımilliye mi Kuvayı milliye mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Tarih alanına yönelik olan terimlerin Türk Dil Kurumu tarafından onaylanan doğru yazılışları sıklıkla sorgulanır. Çünkü bu terimlerin genel olarak birleşik kelimelerden oluştuğu ve özel isimleri içerdiği bilinir. Kuvayımilliye de bu kapsamda ele alınabilen ve özel isim olup olmadığı pek çok kişi tarafından araştırılan sözcüklerdendir. Buna ek olarak Kuvayımilliye kelimesini oluşturan sözcüklerin neler olduğu ve hangi dilden dilimize ödünçlendiği de sıkça araştırılır. Bu nedenle TDK kapsamındaki güncel bilgilerden yola çıkılarak doğru Kuvayımilliye yazılışının nasıl olduğu hakkında detaylı açıklamalar sıralanmalıdır.

Kuvayımilliye nasıl yazılır?

Kuvayımilliye sözcüğü özellikle tarih metinlerinde sıklıkla karşılaşılan ifadeler arasında yer alır. Çünkü bu sözcük Birinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanların İzmir’i işgal edip Anadolu’da ilerlemeleri sonucunda kurulan ve onlara karşı savaşan bir milli teşkilatı temsil eder. TDK güncel sözlüğü kapsamında yer alan bu tanımından da anlaşıldığı gibi Kuvayımilliye terimi özel bir kelimedir. Dolayısıyla bu sözcüğün doğru yazılışı üzerine bilgi sunulurken hem büyük harflerin hem de birleşik kelimelerin doğru kullanımı hakkında açıklama yapılmalıdır. Bu bağlamda "Kuvayımilliye mi kuvayı milliye mi?" diyen kişilere ele alınan tarih teriminin yazılı dildeki TDK onaylı kullanımına yönelik aşağıdaki gibi bilgiler sunulmalıdır:

Kuvayımilliye özel sözcükler arasında sıralandığı için bu kelimenin ilk sesi olan k büyük olarak yazılmalıdır.

İlgili terimin Arapça kökenli olan kuva ve milliye sözcüklerinin birleşiminden oluştuğu bilinir.

Yukarıda belirtilen bilgiler Kuvayımilliye sözcüğünün bitişik mi ayrı olarak mı yazıldığının merak edilmesine yol açar.

Kuvayımilliye TDK onaylı yazılışı ise bu terimi oluşturan kelimeler arasında boşluk kalmayacak şekildedir.

Yani Kuvayımilliye kelimesi hem bitişik olarak hem de ilk harfi büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

TDK'ye göre doğru Kuvayımilliye yazımı nasıldır?

Bir kelimenin iki ayrı sözcüğün bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulması o ifadenin birleşik yapıda olduğunu gösterir. Bir tarih terimi olan Kuvayımilliye de Arapça kökenli iki ayrı kelimenin oluşturduğu sözcüklerdendir. Ancak bu kelime kuva ve milliye sözcüklerinin arasına kaynaştırma sesi getirilerek oluşturulmuştur. Dolayısıyla kuva ve milliye sözcükleri birbirinden ayrı olarak yazılmaz. Bu da Kuvayımilliye doğru yazılışı hakkında araştırma yapan kişilere ele alınan tarih teriminin bitişik şekilde yazılması gerektiğini destekleyen bilgilerdendir.

Birleşik yapıda olan özel isimlerden olan Kuvayımilliye kelimesi yazılı dilde genellikle hatalı olarak kullanılır. Bu nedenle kuvayımilliye, kuvayı milliye ve Kuvayı milliye gibi kullanımların yanlış olduğu hatırlatılmalıdır. İlgili sözcüğün yazılı dildeki TDK’ye uygun kullanımının yakından incelenmesi için ise örnek cümlelere ihtiyaç duyulabilir. Bu konuda bilgi eksikliği yaşayan ve Kuvayımilliye sözcüğünün doğru yazılışı ile anlamını tam olarak öğrenmek isteyen kişiler için sıralanabilen cümle örnekleri aşağıdaki gibidir:

Kuvayımilliye adı altında güç birliği oluşturan toplulukların farklı cephelerde savaştığı bilinir.

Batı Cephesi’nde mücadele gösteren Kuvayımilliye birliğinin İzmir, Trakya, Muğla ve Eskişehir gibi pek çok ilde bulunduğu söylenir.

Batı, Güney ve Doğu cephelerine yayılma gösteren Kuvayımilliye birliklerinin oluşmasındaki temel nedenler arasında Osmanlı İmparatorluğu’nun I. Dünya Savaşı’ndan yenilgiyle çıkması yer alır.





