Kuvayımilliye nasıl yazılır? Kuvayımilliye mi Kuvayı milliye mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Tarih alanına yönelik olan terimlerin Türk Dil Kurumu tarafından onaylanan doğru yazılışları sıklıkla sorgulanır. Çünkü bu terimlerin genel olarak birleşik kelimelerden oluştuğu ve özel isimleri içerdiği bilinir. Kuvayımilliye de bu kapsamda ele alınabilen ve özel isim olup olmadığı pek çok kişi tarafından araştırılan sözcüklerdendir. Buna ek olarak Kuvayımilliye kelimesini oluşturan sözcüklerin neler olduğu ve hangi dilden dilimize ödünçlendiği de sıkça araştırılır. Bu nedenle TDK kapsamındaki güncel bilgilerden yola çıkılarak doğru Kuvayımilliye yazılışının nasıl olduğu hakkında detaylı açıklamalar sıralanmalıdır.
Kuvayımilliye sözcüğü özellikle tarih metinlerinde sıklıkla karşılaşılan ifadeler arasında yer alır. Çünkü bu sözcük Birinci Dünya Savaşı sonrasında Yunanların İzmir’i işgal edip Anadolu’da ilerlemeleri sonucunda kurulan ve onlara karşı savaşan bir milli teşkilatı temsil eder. TDK güncel sözlüğü kapsamında yer alan bu tanımından da anlaşıldığı gibi Kuvayımilliye terimi özel bir kelimedir. Dolayısıyla bu sözcüğün doğru yazılışı üzerine bilgi sunulurken hem büyük harflerin hem de birleşik kelimelerin doğru kullanımı hakkında açıklama yapılmalıdır. Bu bağlamda "Kuvayımilliye mi kuvayı milliye mi?" diyen kişilere ele alınan tarih teriminin yazılı dildeki TDK onaylı kullanımına yönelik aşağıdaki gibi bilgiler sunulmalıdır:
Bir kelimenin iki ayrı sözcüğün bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulması o ifadenin birleşik yapıda olduğunu gösterir. Bir tarih terimi olan Kuvayımilliye de Arapça kökenli iki ayrı kelimenin oluşturduğu sözcüklerdendir. Ancak bu kelime kuva ve milliye sözcüklerinin arasına kaynaştırma sesi getirilerek oluşturulmuştur. Dolayısıyla kuva ve milliye sözcükleri birbirinden ayrı olarak yazılmaz. Bu da Kuvayımilliye doğru yazılışı hakkında araştırma yapan kişilere ele alınan tarih teriminin bitişik şekilde yazılması gerektiğini destekleyen bilgilerdendir.
Birleşik yapıda olan özel isimlerden olan Kuvayımilliye kelimesi yazılı dilde genellikle hatalı olarak kullanılır. Bu nedenle kuvayımilliye, kuvayı milliye ve Kuvayı milliye gibi kullanımların yanlış olduğu hatırlatılmalıdır. İlgili sözcüğün yazılı dildeki TDK’ye uygun kullanımının yakından incelenmesi için ise örnek cümlelere ihtiyaç duyulabilir. Bu konuda bilgi eksikliği yaşayan ve Kuvayımilliye sözcüğünün doğru yazılışı ile anlamını tam olarak öğrenmek isteyen kişiler için sıralanabilen cümle örnekleri aşağıdaki gibidir: