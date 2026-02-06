Yol kenarında yetişen bu sebze dünyanın en sağlıklısı seçildi!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) yayımladığı araştırmaya göre, besin yoğunluğu açısından en yüksek puanı alan sebze su teresi oldu. 100 tam puan alan bu sebze dünyanın da en sağlıklı sebzesi olarak listede yerini aldı.

CDC’nin yayımladığı "Powerhouse Fruits and Vegetables" (Besin Yoğunluğu Yüksek Meyve ve Sebzeler) çalışmasında, meyve ve sebzeler 17 temel besin öğesine göre puanlandı. Bu besinler arasında:

A, C, E ve K vitaminleri, B vitaminleri, demir, kalsiyum, potasyum, lif ve protein gibi insan sağlığı için kritik mikro ve makro besinler yer aldı.

Araştırmada her gıda, içerdiği besin değerine göre 100 üzerinden puan aldı. Su teresi 100 tam puan alarak listenin birinci sırasında yer aldı.

GERÇEK BİR VİTAMİN DEPOSU

K vitamini deposu olan su teresi aynı zamanda A ve C vitaminleri açısından da son derece zengin. Güçlü bir antioksidan deposu olan su teresi, Beta-karoten ve diğer antioksidan bileşenler sayesinde hücreleri serbest radikallere karşı koruyor.

Nitrat içeriği sayesinde ise kalbi korumaya yardımcı oluyor. Düzenli tüketildiğinde kalp hasarlarına karşı vücudu koruyor ve bağışıklığı güçlendiriyor. Hücresel yaşlanmanın önüne geçen su teresi yaşlanma belirtilerini yavaşlatmaya yardımcı olur.

Güçlü C vitamini kaynağı olduğu için bağışıklığı da güçlendirerek kış aylarında hastalıklara karşı koruma sağlar.

Kalorisi çok düşüktür ancak vitamin ve mineral bakımından yoğundur. Bu özelliği sayesinde kilo kontrolüne yardımcı olabilir.

CDC’nin sıralamasında üst sıralarda yer alan diğer sebzeler ise:

Çin lahanası

Pazı

Ispanak

Hindiba

Marul