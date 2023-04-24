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  4. Küvette üstsüz pozu olay olmuştu! Hadise Feryat klibinin kamera arkasını paylaştı

Küvette üstsüz pozu olay olmuştu! Hadise Feryat klibinin kamera arkasını paylaştı

24.04.2023 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni şarkısı Feryat ile sevenleriyle buluşan Hadise’nin klibi olay olmuştu. Küvette üstsüz poz veren ünlü şarkıcı, şarkısının Youtube Trendler'de bir numaraya yerleşmesinin ardından klibinin kamera arkasından fotoğraflar paylaştı.

Küvette üstsüz pozu olay olmuştu! Hadise Feryat klibinin kamera arkasını paylaştı

Mehmet Dinçerler ile ayrılığı uzun süre gündem olan Hadise yeni şarkısının iddialı klibiyle dikkat çekmişti. Küvette üstsüz pozunu şarkı kapağına taşıyan güzel isim klipten paylaştığı dekolteli pozlarına yenilerini ekledi.

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Sosyal medyadan yaptığı cesur paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Hadise fotoğraflarını "Feryat’a çıktığı günden bu yana gösterdiğiniz ilgi için sonsuz teşekkürler! YouTube Trendlerde hala 1 Numarayız!" diyerek paylaştı.

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Yeni şarkısı Feryat için Utku Kemal yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Hadise'nin şarkı kapağındaki küvet pozu çok konuşulmuştu.

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Ünlü ismin paylaşımına takipçileri "İnanılmazsın", "Kraliçe hak ettin", "Mükemmel şarkı", "Özüne dönmüş" yorumlarında bulundu.

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Hadise mehmet dinçer ünlü şarkıcı

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