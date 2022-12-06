Kuvvet eş anlamlısı nedir? Kuvvet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe kelime bakımından zengin bir dile sahip olduğu için pek çok kelimenin aynı anlama gelen eş anlamlısı bulunur. Eş anlamlı olan kelimeler birbirleri yerine kullanılabildikleri için farklı kelime kullanım imkanı sunar. Eş anlamı olan kelimeler arasında yer alan sözcüklerden biri de kuvvet sözcüğüdür. Eş anlamı olan kelimelerden birisi olan kuvvet kelimesi Arapça kökenlidir ve dilimize Arapçadan geçmiştir. Türk Dil Kurumuna göre pek çok anlamı olan kuvvet kelimesi, fiziksel güç, takat, şiddet, dayanıklı olma durumu, bir ülkenin silahlı gücü gibi anlamlara gelir. Ayrıca durgunluğu harekete ya da hareketi durgunluğa çeviren etkenlere de kuvvet denir.

Kuvvet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Günlük yaşamda sıkça kullanılan kelimelerden biri olan kuvvet kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Kuvvet kelimesinin eş anlamlı kelimeleri de cümle içinde kuvvet yerine kullanılabilen kelimelerdir. Kuvvet kelimesinin eş anlamı olan sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

Güç

Takat

Bilek

Çelim

Fer

Hâl

Ker

Mecal

Tabütüvan Kuvvetin eş anlamlısı olan sözcükler cümle içinde kuvvet yerine kullanılabilirler. Kuvvet ile eş anlamlı olan kelimelerin her birinin yazılışı ve okunuşu birbirinden farklılık gösterir. Bu kelimeler cümle içinde kuvvet ile aynı anlamı ifade ederler. Yazılışları ve okunuşları kuvvet ile ayrı olsa da cümle içinde kuvvetin yerine kullanıldıkları zaman cümlenin anlamı değişmez ya da bozulmaz.

Kuvvetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kuvvet ile aynı anlama gelen sözcükler hem yazılı metinlerde hem de günlük konuşma dilinde kullanımı olan sözcüklerdir. Etkin bir konuşmaya sahip olmak isteyenlerin eş anlamlı kelimeleri kullanması oldukça faydalıdır. Yabancı dillerden dilimize geçen birçok kelime sayesinde zenginleşen Türkçede hemen her kelimenin karşılığı olan eş anlamlısı bulunur.- Kuvvet eş anlamlısı kelimelerle örnek cümleler: