Pabuç eş anlamlısı nedir? Pabuç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pabuç kelimesi günlük kullanımda yaygın olmasa da edebi eserlerde ya da atasözü ve deyimlerde sıkça karşılaştığımız kelimelerden biridir. Günümüzde artık sık kullanılmayan pabuç kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Farsçada da "ayakkabı" anlamında kullanılan "pāpūş" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de pabuç kelimesi başlarda ayakkabı anlamında kullanılsa da zaman içinde farklı anlamlar da kazanmıştır. Genellikle ayakkabı anlamında kullanılan pabucun anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde açıklanmıştır:

Ayakkabı

Masa, sandalye vb. mobilyaların ayaklarına takılan metal veya plastik eklenti.

İletken telleri elektrik birimlerine bağlayan veya cıvatalı bağlantıyı sağlayan parça.

Bina kolonlarının temeldeki basma yüzeyinin geniş ve daha güçlü olarak yoğunlaştırılmış bölümü.

Pabuç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir ve cümlenin akışı bozulmaz. Günümüzde pabuç kelimesinin eş anlamı, pabuç kelimesine göre daha yaygın olarak kullanılır. Pabucun eş anlamlısı olan kelime "ayakkabı"dır. Ayakkabı kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve pabuç kelimesinden daha sık tercih edilen ve kullanılan bir kelimedir. Pabucun eş anlamlısı olan ayakkabı kelimesinin cümlelerde pabuç yerine kullanılmasında herhangi bir hata oluşmaz.

Pabucun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pabuç kelimesinin eş anlamı olan ayakkabı kelimesi, cümle içerisinde pabuç yerine kullanılabilir ve cümlenin anlamı bozulmaz. Pabuç eş anlamlısı olan kelime ile örnek cümleler: