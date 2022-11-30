EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. Pabuç eş anlamlısı nedir? Pabuç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pabuç eş anlamlısı nedir? Pabuç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

30.11.2022 17:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk toplumu, belli bir dönem göçebe olarak yaşaması sonucu Doğu ve Batı halklarının kültürüyle alışveriş içinde olmuştur. Tarih boyunca Türk dilleri konuşan topluluklar Arap, Fars, Moğol gibi topluluklar ile aynı toprakları paylaşmıştır. Ticari ve sosyal ilişkiler kurdukları bu topluluklardan diller de etkilenmiştir. Hâlen Arapça ve Farsça kelimeler dilimizde yaygın olarak kullanılmaktadır. Farsça kökenli bir kelime olan pabucun eş anlamlısı nedir?

Pabuç eş anlamlısı nedir? Pabuç kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pabuç kelimesi günlük kullanımda yaygın olmasa da edebi eserlerde ya da atasözü ve deyimlerde sıkça karşılaştığımız kelimelerden biridir. Günümüzde artık sık kullanılmayan pabuç kelimesi Farsça kökenli bir kelimedir. Farsçada da "ayakkabı" anlamında kullanılan "pāpūş" kelimesinden alıntıdır. Türkçede de pabuç kelimesi başlarda ayakkabı anlamında kullanılsa da zaman içinde farklı anlamlar da kazanmıştır. Genellikle ayakkabı anlamında kullanılan pabucun anlamları Türk Dil Kurumunda şu şekilde açıklanmıştır:

  • Ayakkabı
  • Masa, sandalye vb. mobilyaların ayaklarına takılan metal veya plastik eklenti.
  • İletken telleri elektrik birimlerine bağlayan veya cıvatalı bağlantıyı sağlayan parça.
  • Bina kolonlarının temeldeki basma yüzeyinin geniş ve daha güçlü olarak yoğunlaştırılmış bölümü.
Sürekli eş anlamlısı nedir? Sürekli eş anlamlısı nedir?

Pabuç kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Eş anlamlı kelimeler cümle içinde birbirleri yerine kullanılabilir ve cümlenin akışı bozulmaz. Günümüzde pabuç kelimesinin eş anlamı, pabuç kelimesine göre daha yaygın olarak kullanılır. Pabucun eş anlamlısı olan kelime "ayakkabı"dır. Ayakkabı kelimesi Türkçe kökenli bir kelimedir ve pabuç kelimesinden daha sık tercih edilen ve kullanılan bir kelimedir. Pabucun eş anlamlısı olan ayakkabı kelimesinin cümlelerde pabuç yerine kullanılmasında herhangi bir hata oluşmaz.

Tek eş anlamlısı nedir? Tek eş anlamlısı nedir?

Pabucun eş anlamlıları ile örnek cümleler

Pabuç kelimesinin eş anlamı olan ayakkabı kelimesi, cümle içerisinde pabuç yerine kullanılabilir ve cümlenin anlamı bozulmaz. Pabuç eş anlamlısı olan kelime ile örnek cümleler:

  • Çocuklar o kadar hızlı büyüyor ki geçen yıl aldığımız ayakkabılar bu yıl ayaklarına küçük geliyor.
  • Metroya doğru hızla koşarken ayakkabılarının bağcıklarının çözüldüğünü fark etti.
  • Sezon sonu indiriminden harika ayakkabılar aldım.
  • Babası yıllar önce ölmüştü ama hâlâ kapının önünde ayakkabıları dururdu.
  • Doktor, ayağındaki sorundan dolayı ortopedik ayakkabılar giymesini tavsiye etti.
  • Her sabah öğretmenin sınıfa gelişini topuklu ayakkabılarının koridorda yankılanan sesinden anlardık.
  • Annesinin hediye aldığı ayakkabılarını giymek için sabırsızlanıyordu.
  • Gece boyunca yeni ayakkabılarıyla nasıl futbol oynayacağının hayalini kurdu.
  • Özellikle yaz aylarında hava alan kumaştan yapılmış ayakkabılar kullanılması tavsiye ediliyor.
  • Ayakkabılarımız dün gece kapının önünden çalınmış.
Şehit eş anlamlısı nedir? Şehit eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İyi eş anlamlısı nedir?İyi eş anlamlısı nedir?
KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, başladı mı? KPSS ortaöğretim tercihleri ne zaman, başladı mı?
Taze eş anlamlısı nedir? Taze eş anlamlısı nedir?
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir

En Çok Okunan Eğitim Haberler

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?

YKS ne zaman yapılacak? 2023 YKS tarihi belli oldu mu?

Tümce eş anlamlısı nedir?

Tümce eş anlamlısı nedir?

Merakla bekleniyordu! Sonuçları açıklandı

Merakla bekleniyordu! Sonuçları açıklandı

Yanıt eş anlamlısı nedir?

Yanıt eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Yenilikleri selamlama zamanı! Ne kadar hazırsın?

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Bu kokulardan asla vazgeçemiyorlar! İşte Mynet Kadın takipçilerimizin favori parfümleri

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Her bulduğunuzu yemeyin! Önce kontrol edin: Öldürüyor

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.