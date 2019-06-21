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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 21.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kuyuya düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, dün gece Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitedeki su kuyusuna düşen köpeği fark edenler itfaiyeden yardım istedi. İhbara gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen yavru köpeği ip yardımı ile kurtardı. Dışarıya çıkarılan köpek, itfaiye erleri tarafından serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Adıyaman köpek kurtarma itfaiye

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