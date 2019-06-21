Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Olay, dün gece Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Bir sitedeki su kuyusuna düşen köpeği fark edenler itfaiyeden yardım istedi. İhbara gelen itfaiye ekipleri kuyuya düşen yavru köpeği ip yardımı ile kurtardı. Dışarıya çıkarılan köpek, itfaiye erleri tarafından serbest bırakıldı. (DHA)
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