Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Zara'nın güzelliği sosyal medyaya damga vurdu!

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Star Tv ekranlarında her Cuma akşamı yayınlanan Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın konukları arasında yer aldı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen başarılı şarkıcı Zara'nın sesine ve güzelliğine sosyal medyadan pek çok yorum geldi. İşte, şarkıcı Zara'nın o halleri...

Zara'nın güzelliği sosyal medyayı salladı

Star Tv ekranlarının sevilen müzik ve eğlence programının bu akşamki konukları arasında yer alan Türk halk müziği sanatçısı Zara dikkat çeken isimlerden oldu.

Star Tv ekranlarında her Cuma akşamı izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları Cengiz Kurtoğlu, Zara ve Savaş Özdemir oldu.

Birbirinden güzel şarkıların söylendiği programda sanatçılar zaman zaman hep birlikte, kimi zaman ise solo olarak en güzel şarkılarını seslendirdi.

İzleyenlerin keyifle takip ettiği programın 5. bölümünde konuklar arasında yer alan şarkıcı Zara'nın sesinin yanı sıra güzelliği ve zarafetine de sosyal medyada binlerce yorum yağdı.