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Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Zara'nın güzelliği sosyal medyaya damga vurdu!

21.05.2021 23:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın konuğu Zara bu akşamın en çok konuşulan ismi oldu. Star Tv'nin sevilen müzik ve eğlence programında bu akşam konuklar arasında Cengiz Kurtoğlu, Zara ve Savaş Özdemir yer aldı. Sesi ile büyük bir hayran kitlesine sahip olan şarkıcı Zara'nın güzelliği de izleyenlerin dikkatini çekti. Ünlü şarkıcı Zara'nın güzelliğine sosyal medyada binlerce yorum yapıldı.

Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, Star Tv ekranlarında her Cuma akşamı yayınlanan Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın konukları arasında yer aldı. Bir süredir ekranlarda görünmeyen başarılı şarkıcı Zara'nın sesine ve güzelliğine sosyal medyadan pek çok yorum geldi. İşte, şarkıcı Zara'nın o halleri...

Zara'nın güzelliği sosyal medyayı salladı

Star Tv ekranlarının sevilen müzik ve eğlence programının bu akşamki konukları arasında yer alan Türk halk müziği sanatçısı Zara dikkat çeken isimlerden oldu.
Star Tv ekranlarında her Cuma akşamı izleyenler tarafından ilgi ile takip edilen Kuzey'in Oğlu Volkan Konak'ın bu haftaki konukları Cengiz Kurtoğlu, Zara ve Savaş Özdemir oldu.
Birbirinden güzel şarkıların söylendiği programda sanatçılar zaman zaman hep birlikte, kimi zaman ise solo olarak en güzel şarkılarını seslendirdi.
İzleyenlerin keyifle takip ettiği programın 5. bölümünde konuklar arasında yer alan şarkıcı Zara'nın sesinin yanı sıra güzelliği ve zarafetine de sosyal medyada binlerce yorum yağdı.
45 yaşındaki halk müziği sanatçısı Zara'ya pek çok kullanıcı "çok güzelleşmiş, sen ne kadar güzel bir kadınsın, kaç yaşında kadın oldu hala çok güzel" gibi yorumlar yaptı.
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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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