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Kuzey ışıkları Balkanlar'a kadar indi! Trabzon’dan ve İstanbul’dan gelen fotoğraflar şaşırttı! Daha önce böylesi görülmemişti…

11.05.2024 08:37
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Kutup ülkelerinde görmeye alışık olduğumuz kuzey ışıkları Balkanlar'a kadar indi. Türkiye'ye çok yaklaştı. Tabzon’dan İstanbul’dan gelen fotoğraflar şaşırttı. NASA’nın uyardığı güneş patlaması sonrası oluşan Kuzey Işıkları önce Çekya’da sonra da Romanya’da gözüktü ardından Türkiye’ye doğru geldi. Kapalı bir havanın etkisinde İstanbul'da bulutların arasından bile pembeli morlu kutup ışıkları görüldü.

Kuzey ışıkları Balkanlar'a kadar indi! Trabzon’dan ve İstanbul’dan gelen fotoğraflar şaşırttı! Daha önce böylesi görülmemişti…

Son güneş patlaması, olağanüstü şiddetteki bir jeomanyetik fırtınayla sonuçlandı ve Kuzey Işıkları'nın sıradışı görüntülerini Avrupa'nın birçok bölgesinde ortaya çıkardı. NASA ve ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA) tarafından duyurulan bu olay, Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların dünyanın manyetik alanıyla etkileşime geçmesi sonucu meydana gelen Kuzey Işıkları'nın Almanya ve Romanya gibi ülkelerde görünmesine neden oldu.

almanya

romanya

Kuzey Işıkları, göz alıcı renklerle gökyüzünü süsleyen doğa olaylarından biridir. Bu olayda, manyetik fırtına sonucu oluşan yüklü parçacıkların atmosferle etkileşimiyle yüksek enlemlerde (Kuzey Kutbu'na yakın bölgelerde) ortaya çıkar. Ancak son güneş patlamasıyla birlikte Kuzey Işıkları, nadir olarak daha alçak enlemlerde, hatta Balkanlar'a kadar inerek gözlemlendi.

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Türkiye'nin de Kuzey Işıkları'nın etkisi altına girmesi beklenirken ilk görüntüler Trabzon’dan geldi. Bu olağanüstü doğa olayı, gökyüzünü renkli danslarla süsleyerek insanları büyülemeye devam edecek gibi görünüyor. Yeryüzünün manyetik alanı ile Güneş'ten gelen yüklü parçacıkların etkileşimi sonucu ortaya çıkan Kuzey Işıkları (Aurora Borealis), Trabzon'un Ortahisar ilçesinde güzel görüntü oluşturdu.

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Kuzey Işıklarının etkisi ile İstanbul’da çekilen bir görüntü ise sosyal medyadan paylaşıldı.

istanbulBu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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