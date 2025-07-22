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Kuzey Kore, baraj kapaklarını açıp Güney Kore'ye su saldı

Kuzey Kore 25 Haziran ve 18 Temmuz tarihlerinde haber vermeden sınır barajından su boşalttı.

Kuzey Kore, baraj kapaklarını açıp Güney Kore'ye su saldı

Kuzey Kore, Güney Kore’ye haber vermeden sınır barajından devasa miktarda suyu boşalttı. Yonhap haber ajansının aktardığına göre sınırdaki Imjin Nehri üzerinde bulunan Hwanggang Barajı'ndan 25 Haziran ve 18 Temmuz tarihlerinde su boşaltıldığı tespit edildi.

Kuzey Kore, baraj kapaklarını açıp Güney Kore ye su saldı 1

Güney Kore Birleşme Bakanlığı yetkilisi, "Kuzey Kore, her iki tahliyede de önceden bilgi vermedi" ifadesini kullandı. Yetkili, hükümetin şiddetli yağışların yol açabileceği zararları önlemek için durumu yakından izlediğini belirterek, "İlgili kurumlarla iş birliği içinde Kuzey Kore'nin su tahliyesine ilişkin süreci takip ediyoruz" dedi.

009 yılında da benzer şekilde önceden bildirimde bulunmadan Hwanggang Barajı’ndan su boşaltmış, bu durum Güney Kore’nin Yeoncheon kentinde sele yol açmıştı. Olayda altı kişi hayatını kaybetmiş ya da kaybolmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore Kuzey Kore
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