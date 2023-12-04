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    4. Kuzey Kore lideri Kim'den kadınlara çağrı: Çocuk yapın!

    Kuzey Kore lideri Kim'den kadınlara çağrı: Çocuk yapın!

    04.12.2023 14:59 | Son Güncelleme:
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    Kuzey Kore lideri Kim'den kadınlara çağrı: Çocuk yapın!

    Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un ülke genelinde düşen doğum oranlarına önlem amacıyla kadınların daha fazla çocuk sahibi olması gerektiğini belirterek çağrıda bulundu. Kim, doğum oranlarındaki düşüşün durdurulmasının, "kadınların görevi" olduğunu ifade etti.

    Kim, Ulusal Anneler Buluşması'nın açılışında yaptığı konuşmada, "Doğum oranlarındaki düşüşü durdurmak, çocuğa iyi bakım ve eğitim sağlamak, annelerimizle çözmemiz gereken aile konularımız." dedi.

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    "KADINLARIN GÖREVİ"

    Kadınları daha fazla çocuk sahibi olmaya çağıran Kim, doğum oranındaki düşüşün durdurulmasının "kadınların görevi" olduğunu söyledi.

    Diğer yandan, Kuzey Kore'deki sağlık sorunlarını ele alan "dprkhealth.org" internet sitesinin yetkilisi Ahn Kyung-su, ülkedeki pek çok ailenin birden fazla çocuk sahibi olmayı düşünmediğini kaydetti.

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    Ahn, ailelerin çocuklarını büyütmek, okula göndermek ve iş bulmalarına yardımcı olmak için yüklü miktarda harcama yapmaları gerektiğinin farkında olduğunu belirtti.

    Güney Kore'ye kaçan pek çok Kuzey Koreli ile röportajlar yapan Ahn, son 20 yılda, Pyongyang'a kaçak yollarla sokulan ve kadınların toplum içindeki yüksek sosyal statüsünü resmeden Güney Kore dizi ve filmlerinin, Kuzeyli kadınların çok çocuk sahibi olmamasındaki "muhtemel" etkisine dikkati çekti.

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    KUZEY KORE'NİN NÜFUSU, 23,7 MİLYONA DÜŞEBİLİR

    Bu arada, merkezi Güney Kore'nin başkenti Seul'de bulunan Hyundai Araştırma Enstitüsünün ağustosta yayımladığı raporda, Kuzey Kore'de 90'larda yüz binlerce kişinin ölümüne yol açtığı tahmin edilen kıtlığın, doğurganlık oranında ciddi düşüşe neden olduğu ifade edildi.

    Kuzey Kore'de 2034'ten itibaren nüfusun azalmasının beklendiğine dikkat çekilen raporda, nüfusun 2070 yılına kadar 23,7 milyona düşeceği tahminine yer verildi.

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    Raporda, "Kuzey Kore'nin kaynaklarının yetersizliği ve teknolojik ilerlemedeki eksikliği göz önüne alındığında, yeterli iş gücü sağlanmaması halinde imalat sanayini canlandırma ve geliştirmede zorluklarla karşılaşabileceği" vurgulandı.

    Kuzey Kore devlet medyasında bu yıl çıkan haberler, Pyongyang'ın üç ya da daha fazla çocuğu olan ailelere ücretsiz konut temini, gıda, ilaç, ev eşyası ve çocuklar için eğitim desteği de dahil bir dizi yardımda bulunduğuna işaret ediyor.

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    Güney Kore İstatistik Kurumu, Kuzey Kore'nin güncel nüfusunun 25,7 milyon civarında olduğunun tahmin edildiğini açıklarken, Güneyli yetkililer, Kuzey'in doğurganlık oranının son 10 yılda durmadan düştüğünü değerlendiriyor.

    (AA)

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    Kuzey Kore Kim Jong-un
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