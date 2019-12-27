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  4. Kuzey Yıldızı 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey, Yıldız'dan uzaklaşmaya çalışıyor

Kuzey Yıldızı 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey, Yıldız'dan uzaklaşmaya çalışıyor

DİZİ HABERLERİ  | 27.12.2019 02:57 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı yeni bölüm fragmanında, Yıldız çeyiz duasına çıkıyor. Yıldız, Kuzey’in özgür kalması için gerekli belgeleri Çetin’den satın almak için harekete geçiyor. Kuzey, bulduğu her fırsatta Yıldız’la arasına yeni bir mesafe koymaya ve onu kendinden uzaklaştırmak için elinden geleni yapmaya başlıyor.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 28 Aralık Cumartesi akşamı 16. bölümüyle ekrana gelecek. Sevilen dizinin 16. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Kuzey Yıldızı yeni bölümde, Yıldız, Kuzey’in kendisinden neden uzaklaşmaya çalıştığını öğrendiğinde, hamlelerine yenilerini ekliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM KONUSU

Yıldız’ın vazgeçmeye, Kuzey’in ise geri adım atmaya niyeti yoktur. Adeta bir kapalı kutu olan Kuzey, Yıldız’ın motivasyonundan habersiz başka dertlerle boğuşmaktadır. Kızlarının başı bu kez büyük beladadır. Kuzey’se bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmeye kararlıdır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)1

Kuzey, bir yandan kızlarının başına buyrukluğuyla uğraşırken Yıldız da bir yandan başka planlar peşindedir. Kuzey’i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koymuştur.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

Bu yüzden hem kendini hem de Kuzey’i fazlasıyla zora sokacak bir yola başvurur. Kuzey’in bunu öğrenmesi, Yıldız’a olan güveninin bir kez daha yerle bir olması anlamına gelecektir.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

Yıldız, büyük bir kararın eşiğindedir. Kuzey’e rağmen Kuzey için birçok şeyinden vazgeçecek midir? Yoksa tüm olanlara göz mü yumacaktır?
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde, Yıldız, Kuzey’in güvenini kazanamasa da kızların güvenini kazandı. Kızlarının Yıldız’ın tarafında olmasına sinirlenen Şule, giderek daha tehlikeli olacağının sinyallerini verdi. Kuzey-Yıldız savaşı ise giderek kızışmaya başladı. Kuzey, Yıldız’ı en zayıf noktasından vurup onu delirtti. Bu hamleyle deliren Yıldız, Kuzey’i buna bin pişman etti. İki inatçı keçi birbirlerinden kıyasıya öç almak ve birbirlerini pes ettirmek için elinden geleni yaptı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

Kızlar ve Nahide, Kuzey’le Yıldız’ın arasını yapmak için yardım etse de Kuzey’in inadı kırılmadı. Ava giden Sefer ve Kuzey’in karşılarına ayı çıktı. Kuzey kaçarken, ayıya yakalanan Sefer’i kurtaran Yıldız oldu. Final sahnesinde Yıldız ve Kuzey bir kez daha karşı karşıya geldi. Kuzey, Yıldız’ın tüm çabalarına rağmen onu affetmedi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)31

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

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