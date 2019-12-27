Kuzey Yıldızı 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey, Yıldız'dan uzaklaşmaya çalışıyor

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 28 Aralık Cumartesi akşamı 16. bölümüyle ekrana gelecek. Sevilen dizinin 16. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Kuzey Yıldızı yeni bölümde, Yıldız, Kuzey’in kendisinden neden uzaklaşmaya çalıştığını öğrendiğinde, hamlelerine yenilerini ekliyor.
Yıldız’ın vazgeçmeye, Kuzey’in ise geri adım atmaya niyeti yoktur. Adeta bir kapalı kutu olan Kuzey, Yıldız’ın motivasyonundan habersiz başka dertlerle boğuşmaktadır. Kızlarının başı bu kez büyük beladadır. Kuzey’se bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmeye kararlıdır.
Kuzey, bir yandan kızlarının başına buyrukluğuyla uğraşırken Yıldız da bir yandan başka planlar peşindedir. Kuzey’i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koymuştur.
Bu yüzden hem kendini hem de Kuzey’i fazlasıyla zora sokacak bir yola başvurur. Kuzey’in bunu öğrenmesi, Yıldız’a olan güveninin bir kez daha yerle bir olması anlamına gelecektir.
Yıldız, büyük bir kararın eşiğindedir. Kuzey’e rağmen Kuzey için birçok şeyinden vazgeçecek midir? Yoksa tüm olanlara göz mü yumacaktır?
Kuzey ve Yıldız’ın aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, her Cumartesi Show TV’de ekrana geliyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın son bölümünde, Yıldız, Kuzey’in güvenini kazanamasa da kızların güvenini kazandı. Kızlarının Yıldız’ın tarafında olmasına sinirlenen Şule, giderek daha tehlikeli olacağının sinyallerini verdi. Kuzey-Yıldız savaşı ise giderek kızışmaya başladı. Kuzey, Yıldız’ı en zayıf noktasından vurup onu delirtti. Bu hamleyle deliren Yıldız, Kuzey’i buna bin pişman etti. İki inatçı keçi birbirlerinden kıyasıya öç almak ve birbirlerini pes ettirmek için elinden geleni yaptı.
Kızlar ve Nahide, Kuzey’le Yıldız’ın arasını yapmak için yardım etse de Kuzey’in inadı kırılmadı. Ava giden Sefer ve Kuzey’in karşılarına ayı çıktı. Kuzey kaçarken, ayıya yakalanan Sefer’i kurtaran Yıldız oldu. Final sahnesinde Yıldız ve Kuzey bir kez daha karşı karşıya geldi. Kuzey, Yıldız’ın tüm çabalarına rağmen onu affetmedi.
Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!
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