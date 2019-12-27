Kuzey Yıldızı 16. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey, Yıldız'dan uzaklaşmaya çalışıyor

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 28 Aralık Cumartesi akşamı 16. bölümüyle ekrana gelecek. Sevilen dizinin 16. yeni bölümünden 2. fragman da yayınlandı. Kuzey Yıldızı yeni bölümde, Yıldız, Kuzey’in kendisinden neden uzaklaşmaya çalıştığını öğrendiğinde, hamlelerine yenilerini ekliyor.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM KONUSU

Yıldız’ın vazgeçmeye, Kuzey’in ise geri adım atmaya niyeti yoktur. Adeta bir kapalı kutu olan Kuzey, Yıldız’ın motivasyonundan habersiz başka dertlerle boğuşmaktadır. Kızlarının başı bu kez büyük beladadır. Kuzey’se bu durumun sorumlularını yaptıklarına pişman etmeye kararlıdır.

Kuzey, bir yandan kızlarının başına buyrukluğuyla uğraşırken Yıldız da bir yandan başka planlar peşindedir. Kuzey’i özgürlüğüne kavuşturmayı kafasına koymuştur.

Bu yüzden hem kendini hem de Kuzey’i fazlasıyla zora sokacak bir yola başvurur. Kuzey’in bunu öğrenmesi, Yıldız’a olan güveninin bir kez daha yerle bir olması anlamına gelecektir.

Yıldız, büyük bir kararın eşiğindedir. Kuzey’e rağmen Kuzey için birçok şeyinden vazgeçecek midir? Yoksa tüm olanlara göz mü yumacaktır?

