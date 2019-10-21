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Kuzey Yıldızı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 6. son bölümüyle reytingleri salladı!

DİZİ HABERLERİ  | 21.10.2019 01:46 | Son Güncelleme

Show TV'nin dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Kuzey Yıldızı yeni bölümde, Ömer’in nişanlı olduğunu Kuzey’e itiraf ettiği tanıtımda Poyraz ve Kamer evliliğine Kuzey ve Yıldız’dan izin çıkmıyor. Kuzey sinirlerine hakim olamazken, babasının istediği gemiyi yapınca Kuzey’in gideceğini düşünen Yıldız, “Kuzey Yıldızı” isimli gemiyi kaçırıyor. Kuzey Yıldızı son bölümüyle de reytinglerde zirvede yer aldı. Peki Kuzey Yıldızı ne kadar izlendi? İşte reyting sonuçları.

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 7. yeni bölümüyle 26 Ekim Cumartesi akşamı ekranda olacak. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 7. bölümden ilk fragman da yayınlandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

EKRANLARDA KUZEY YILDIZI RÜZGARI ESTİ!
Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ekrana gelen 6. son bölümüyle beğeni topladı. Eğlence ve heyecanın bir arada olduğu bölümün final sahnesinde Kuzey’in gitmeye karar veren Yıldız’a “Çünkü ben sana…” sözlerini nasıl bitireceği merak konusu oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

Kuzey Yıldız’ı İlk Aşk Total’da 7.87 rating ve yüzde 21.04, ABC1’de yüzde 6.82 rating ve yüzde 17.58 izlenme payıyla birinci olurken, AB’de yüzde 5.17 rating ve 14.29 izlenme payı elde etti.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

Dizinin heyecanla beklenen yeni bölümünün başlamasıyla birlikte izleyiciler #bensana etiketi ile Twitter’da yorumlarını paylaştı. #bensana etiketi Twitter'ın Türkiye gündeminde 9 saat 10 dakika, dünyada 2 saat 25 dakika TT listesinde kaldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Ruhi’nin silahının kurusıkı çıkmasıyla kimse vurulmazken Yıldız, Kuzey’e ne kadar âşık olduğunu bir kez daha ispatladı fakat bunu kabul etmedi. Kuzey ise belki de ilk defa Yıldız için ne ifade ettiğini net bir şekilde anladı. Kuzey, Yıldız’ın aşkı karşısında zaman zaman kayıtsız kalamadığını fark etse de bunu ne kendine ne de başkasına itiraf edebildi. Şeref Mollaoğlu’nun oğlu Kuzey’in borçlarını ödemesi baba-oğul arasında buzlar eriyor mu dedirtti. Çetin’in şikâyeti üzerine tutuklanan Kuzey, Feride’nin yardımıyla kurtuldu. Alacaklısının ortaklık teklifiyle Kuzey şoke olsa da hayali olan “Kuzey Yıldızı”nı babasına yapma fırsatı yakaladı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

“ÇÜNKÜ BEN SANA…”
Kuzey’in eski karısını hala sevdiğini düşünen Yıldız hırsından evlenme kararı aldı. Yıldız’ın kararına karşılık Kuzey de evlenmek için taliplerini aradı. Birbirlerinin randevularını sabote eden ikilinin atışmaları izleyenleri gülümsetti. Kuzey’in, annesiyle tekrar bir araya gelmesini isteyen Gökçe, tehlike olarak gördüğü Yıldız’ı sert sözleriyle gözyaşlarına boğdu. Hiçbir hikâyenin ikinci kadını olmak istemeyen Yıldız ise gitme kararı aldı. Yıldız’ın gitmesine engel olmak isteyen Kuzey’in “Çünkü ben sana…” sözleriyle biten final sahnesi izleyenleri merakta bıraktı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

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