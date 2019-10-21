Kuzey Yıldızı 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Kuzey Yıldızı İlk Aşk 6. son bölümüyle reytingleri salladı!

EKRANLARDA KUZEY YILDIZI RÜZGARI ESTİ! Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk, ekrana gelen 6. son bölümüyle beğeni topladı. Eğlence ve heyecanın bir arada olduğu bölümün final sahnesinde Kuzey’in gitmeye karar veren Yıldız’a “Çünkü ben sana…” sözlerini nasıl bitireceği merak konusu oldu.

KUZEY YILDIZI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ruhi’nin silahının kurusıkı çıkmasıyla kimse vurulmazken Yıldız, Kuzey’e ne kadar âşık olduğunu bir kez daha ispatladı fakat bunu kabul etmedi. Kuzey ise belki de ilk defa Yıldız için ne ifade ettiğini net bir şekilde anladı. Kuzey, Yıldız’ın aşkı karşısında zaman zaman kayıtsız kalamadığını fark etse de bunu ne kendine ne de başkasına itiraf edebildi. Şeref Mollaoğlu’nun oğlu Kuzey’in borçlarını ödemesi baba-oğul arasında buzlar eriyor mu dedirtti. Çetin’in şikâyeti üzerine tutuklanan Kuzey, Feride’nin yardımıyla kurtuldu. Alacaklısının ortaklık teklifiyle Kuzey şoke olsa da hayali olan “Kuzey Yıldızı”nı babasına yapma fırsatı yakaladı.

“ÇÜNKÜ BEN SANA…”

Kuzey’in eski karısını hala sevdiğini düşünen Yıldız hırsından evlenme kararı aldı. Yıldız’ın kararına karşılık Kuzey de evlenmek için taliplerini aradı. Birbirlerinin randevularını sabote eden ikilinin atışmaları izleyenleri gülümsetti. Kuzey’in, annesiyle tekrar bir araya gelmesini isteyen Gökçe, tehlike olarak gördüğü Yıldız’ı sert sözleriyle gözyaşlarına boğdu. Hiçbir hikâyenin ikinci kadını olmak istemeyen Yıldız ise gitme kararı aldı. Yıldız’ın gitmesine engel olmak isteyen Kuzey’in “Çünkü ben sana…” sözleriyle biten final sahnesi izleyenleri merakta bıraktı.

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk’ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!



