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Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Kuzey ve Yıldız evlenecek mi? Kuzey Yıldızı'nda romantik evlilik teklifi

22.10.2020 01:51 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 37. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Nahide'nin kuyumcudan kaçırıldığı tanıtımda haberi alan Sefer şoke oluyor. Kuzey ve Şule'nin boşanma davasının sonucu merakla beklenirken Kuzey, Yıldız'a evlenme teklif ediyor. 20 yıllık aşkının teklifine "Evet!" diyerek haykıran Yıldız, Bulut'un evinde kendi fotoğraflarıyla dolu odasını gördüğünde neye uğradığını şaşırıyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk 37. yeni bölüm fragmanı.

Kuzey ve Yıldız'ın aşk hikayesini romantik ve komik bir anlatımla seyirciyle buluşturan Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 24 Ekim Cumartesi ekrana gelecek olan 37. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Süreç Film’in, Show TV’de severek izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümüne Kuzey'in Yıldız'a evlilik teklifi damga vuracak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

Yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN 36. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Kuzey'in gizli düşmanı, kızlara kadar ulaşarak artık ne kadar tehlikeli olduğunu gösterince herkes birlik olup harekete geçti. Sefer, pampasını korumak için nöbet tutarken bacanakları da zorlu eğitimlerden geçirerek düşmana karşı hazır hale getirdi. Tüm Mollaoğulları ve Kadıoğulları da gelecek tehlikeye karşı tetikteydi.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

KUZEY SALDIRIYA UĞRADI!

Sahilde ateş başında oturan Kuzey, Yıldız için türkü söylerken bu duygusal anlarda hiç beklenmedik bir saldırıya uğradı. Kimliği belirsiz bir kişi Kuzey'i boğmaya çalıştı. Tehlikenin artık nereden geleceği belirsizdi. Öte yandan Yıldız da Kuzey için telaşlanmaya başlamış, Bulut'un tüm yaptıkları iki aşığı uzaklaştırmak yerine birbirine daha çok yakınlaştırmıştı ancak Bulut, hedefine ulaşmak için her yolu denemeye devam etti. İçlerine sızarak hem Yıldız'la hem Kuzey'le yakın olan Bulut, iki aşığı manipüle ederek birbirinden uzaklaştırmaya çalıştı. Yıldız'ın üniversite arkadaşlarını Ordu'ya çağırarak sürpriz yapan Bulut, Kuzey'i gelen gruptan Erdinç'e karşı dolduruşa getirince olay çıktı. Kuzey kıskançlığına yenik düşüp Yıldız'ın arkadaşına kafa atınca ikili arasında gerilim yaşandı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

SEFER VURULDU!

Bulut, Kuzey'in üzerine oyunlar oynadıkça, Kuzey kendini haklı çıkarmaya çalışıyordu. En sonunda gözünü karartan Bulut, sesini değiştirerek Yıldız'ı aradı ve Kuzey'den ayrılmazsa sevdiklerine zarar vereceğini söyleyerek tehdit etti. Aldığı tehditle korkudan ne yapacağını bilemeyen Yıldız, fenerde Kuzey ve Sefer'le buluştu. Kuzey, Yıldız'a destek olurken Sefer de ikilinin birbirine sahip çıkması gerektiğini söyledi. Tam bu anlarda patlayan silahla herkes şoke oldu. Sefer'in vurulduğu final anları izleyenlere korku dolu anlar yaşattı.

Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk'ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın yeni bölümü 24 Ekim Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de!


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