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Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kuzey Yıldızı konusu nedir, oyuncuları kimler?

DİZİ HABERLERİ  | 23.08.2019 21:08 | Son Güncelleme

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Show TV'nin yeni sezondaki iddialı dizisi Kuzey Yıldızı'nda başrolleri Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşıyor. Peki Kuzey Yıldızı ne zaman başlıyor? İşte Kuzey Yıldızı konusu, oyuncuları ve ilk fragmanı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinden ilk fragman yayınlandı! Kuzey Yıldızı konusu nedir, oyuncuları kimler?

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu, Show TV’de başlayacak Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın merakla beklenen ilk tanıtımı izleyicilerle buluştu.

Kuzey Yıldızı (1)

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı (2)

“O YILDIZ Kİ DÜNYA DÖNDÜKÇE SADECE KUZEY’İ GÖSTERECEKTİR!”
“Aşıkların göğünde yeri hiçbir zaman değişmeyen tek bir yıldız parlar, o da “Kuzey Yıldızı”dır. O Yıldız ki, dünya döndükçe, sadece Kuzey’i gösterecektir” sözleriyle heyecan dolu hikayesinden ipuçları veren dizinin yayınlanan ilk tanıtımı izleyenlerden tam not aldı. Karadeniz’in muhteşem doğasının görsel bir şöleni andırdığı tanıtımda Kuzey (İsmail Demirci) ve Yıldız’ın (Aslıhan Güner) köprü üstünde karşı karşıya geldiği heyecan dolu anlar beğeni topluyor. İkilinin aşk hikayesini romantik, komik ve macera dolu bir anlatımla seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Kuzey Yıldızı-İlk Aşk, Eylül’de Show TV’de ekran yolculuğuna başlıyor.

Kuzey Yıldızı (3)

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosu ile Kuzey Yıldızı-İlk Aşk Eylül’de Show TV’de!

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