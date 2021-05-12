Kuzey Yıldızı İlk Aşk final yaparak ekrana veda ediyor! Yıldız hamile mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. ve final bölümü fragmanı yayınlandı!

Show TV'de ilk olarak Eylül 2019'da yayınlanmaya başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekran macerasını noktalıyor. Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan ve Uğur Demirpehlivan'ın başrollerde oynadığı dizi, 15 Mayıs Cumartesi yayınlanacak olan 64. bölümüyle final yapacak.
Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final bölümden de ilk fragman yayınlandı. Eğlence dolu dakikaların yaşandığı tanıtımda sürpriz gelişmeler dikkat çekiyor.
Restoranda düzenlenen sıra gecesi neşeli anlara sahne olurken, Sefer ve Kuzey'in bayramda harçlık vermemek için gösterdikleri çaba izleyenleri güldürüyor. Emin'in, Güney bebeği kaybettiklerini ağzından kaçırması sonucu Yıldız, kızları evden kovuyor.
Kuzey ve Yıldız, yeni bir heyecanın eşiğindedir. Birlikte kutlayacakları ilk bayram sabahına uyanacaklardır. Artık kara bulutlar aralanmış, mutluluk yüzünü göstermeye başlamıştır.
Tüm küslerin barıştığı, dargınlıkların unutulduğu bayram gibi bir bayram yaşayacaklardır. Başlangıçta her şey tıpkı hayallerindeki gibi olsa da kara bulutlar yine aşıklarımızın peşini bırakmamış, Yıldız'ın kalbi yeniden kırılmıştır.
Ama öyle bir şey olur ki; herkes Kuzey Yıldız'ı masalının gücüne bir kez daha inanır. Her masalın sonunda olduğu gibi gökten üç elma düşer.
Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk, final bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.
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