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  4. Kuzey Yıldızı İlk Aşk final yaparak ekrana veda ediyor! Yıldız hamile mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. ve final bölümü fragmanı yayınlandı!

Kuzey Yıldızı İlk Aşk final yaparak ekrana veda ediyor! Yıldız hamile mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. ve final bölümü fragmanı yayınlandı!

12.05.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'de iki sezondur yayında olan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi final yaparak ekrana veda edecek. Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 64. ve final bölümünden fragman da yayınlandı. Fragmanda Yıldız'ın elindeki hamilelik testi ise heyecanı artırırken, akıllara "Kuzey ile Yıldız çiftinden bir müjdeli haber daha mı geliyor?" sorusunu getiriyor. İşte Kuzey Yıldızı İlk Aşk final tarihi ve 64. bölümde yaşanacaklar.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk final yaparak ekrana veda ediyor! Yıldız hamile mi? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 64. ve final bölümü fragmanı yayınlandı!

Show TV'de ilk olarak Eylül 2019'da yayınlanmaya başlayan Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi ekran macerasını noktalıyor. Aslıhan Güner, İsmail Demirci, Toygan Avanoğlu, Hüseyin Soysalan ve Uğur Demirpehlivan'ın başrollerde oynadığı dizi, 15 Mayıs Cumartesi yayınlanacak olan 64. bölümüyle final yapacak.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (1)

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın final bölümden de ilk fragman yayınlandı. Eğlence dolu dakikaların yaşandığı tanıtımda sürpriz gelişmeler dikkat çekiyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)1

Restoranda düzenlenen sıra gecesi neşeli anlara sahne olurken, Sefer ve Kuzey'in bayramda harçlık vermemek için gösterdikleri çaba izleyenleri güldürüyor. Emin'in, Güney bebeği kaybettiklerini ağzından kaçırması sonucu Yıldız, kızları evden kovuyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK'IN FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

Kuzey ve Yıldız, yeni bir heyecanın eşiğindedir. Birlikte kutlayacakları ilk bayram sabahına uyanacaklardır. Artık kara bulutlar aralanmış, mutluluk yüzünü göstermeye başlamıştır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

Tüm küslerin barıştığı, dargınlıkların unutulduğu bayram gibi bir bayram yaşayacaklardır. Başlangıçta her şey tıpkı hayallerindeki gibi olsa da kara bulutlar yine aşıklarımızın peşini bırakmamış, Yıldız'ın kalbi yeniden kırılmıştır.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)1

Ama öyle bir şey olur ki; herkes Kuzey Yıldız'ı masalının gücüne bir kez daha inanır. Her masalın sonunda olduğu gibi gökten üç elma düşer.

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Yapımcılığını Süreç Film'in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler'in oturduğu Kuzey Yıldızı İlk Aşk, final bölümüyle Cumartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Aslıhan Güner
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