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Kuzey Yıldızı İlk Aşk sezon finali yaptı! İsmail Demirci ve Aslıhan Güner'den veda mesajları

DİZİ HABERLERİ  | 23.06.2020 20:55 | Son Güncelleme

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk 29. bölümüyle sezon finali yaparak ekrana yaz arası verdi. Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın başrol oyuncuları İsmail Demirci ve Aslıhan Güner ise hayranlarına veda mesajı yayınladı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk sezon finali yaptı! İsmail Demirci ve Aslıhan Güner'den veda mesajları

Show TV dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk sezon finaline girdi. Dizinin başrol oyuncusu İsmail Demirci sezona veda mesajında "Bizi sezon boyunca destekleyen, izleyen, eleştiren, güzel yorumlar bırakan herkese teşekkür ederim. Bizim de dinlenmeye ihtiyacımız var. Bir süre ara verdik, daha güçlü dönmek için. Yeni sezonda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın" ifadelerini kullandı.

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Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın kadın başrolü Aslıhan Güner de bir veda mesajı yayınladı. Aslıhan Güner mesajında "Ha bu ander sevdaluğa biraz ara zamanı. Bizi özleyin olur mu?" dedi.
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Yapımını Süreç Film'in üstlendiği Kuzey Yıldızı İlk Aşk, 13 Haziran Cuma günü yayınlanan 29. bölümüyle sezon finali yapmıştı. Dizi Eylül ayında yeni sezon bölümleriyle ekranda olacak.

Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok isim de rol alıyor. Dizinin yönetmen koltuğuna Ersoy Güler oturuyor.

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