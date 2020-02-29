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Kuzey Yıldızı neden yok? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV 29 Şubat yayın akışı

DİZİ HABERLERİ  | 29.02.2020 02:08 | Son Güncelleme

Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisi bu akşam Show tv yayın akışında bulunmuyor. Kuzey Yıldızı İlk Aşk izleyicileri, dizinin neden yayınlanmadığını ve dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını araştırıyor. Peki Kuzey Yıldızı yeni bölüm neden yok? Kuzey Yıldızı İlk Aşk 23. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Show TV 29 Şubat Cumartesi yayın akışı.

Kuzey Yıldızı neden yok? Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Show TV 29 Şubat yayın akışı

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 23. yeni bölümü 29 Şubat Cumartesi akşamı ekrana gelmeyecek. İdlib'ten gelen ve yürekleri yakan şehit haberlerinin ardından tv kanalları yayın akışlarında değişikliğe gitti. Bu akşam Kuzey Yıldızı İlk Aşk yeni bölüm yayını yerine, Show TV'de Lion ve Öfkeli Polisler isimli filmler ekrana gelecek.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci'nin paylaştığı Kuzey Yıldız dizisinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. TV kanalları acı haberlerin ardından yayın akışlarını değiştirdi. Show TV de Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın 23. yeni bölüm yayınını bir hafta erteledi. Dizinin yeni bölümü 7 Mart Cumartesi akşamı ekrana gelecek.

KUZEY YILDIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Show TV'nin sevilen dizisi Kuzey Yıldızı’nın 23. bölüm 2. tanıtımı yayınlandı. Kuzey ve kızlarının, Yıldız’ın gitmesine izin vermediği tanıtımda Sefer ve Nahide evdeki kasanın peşine düşüyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)
Kuzey Yıldız’dan vazgeçmezken, iki aşık heyecan dolu kaptanlık macerasında bir kez daha karşı karşıya geliyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (2)

KUZEY YILDIZI İLK AŞK SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kuzey tarafından bir kez daha hayal kırıklığına uğrayan Yıldız bu kez Şule'nin istediği gibi yargısız infaz yapmayacaktı. İz sürmeye karar vererek gerçeklerin peşine düştü. Baş başa kalmak için gittikleri sahil evinde Tülin'le karşılaşan Sefer ve Nahide, Kuzey'den hesap sordu. Köşeye sıkışan Kuzey ve kızları, Sefer ve Nahide'ye tüm planı anlatınca ikili de oyuna ortak oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (3)

Kuzey ve kızları Tülin'den belgeleri almak için son bir plan yaparken, Yıldız da onları adım adım takip etti. Kuzey ve kızları, Tülin için çok romantik bir ortam hazırladı. Fakat boşanma belgelerine ulaşmak için hazırladıkları bu çok özel akşam yemeğinde beklenmedik sürprizler yaşandı. Tülin, Kuzey'in özgürlüğü için belgeleri vereceğini söylerken bunu duyan Sefer sevinçle Tülin'e sarıldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (4)

Nahide'nin bu sırada baskın yapmasıyla Sefer'in düştüğü haller komik anlara sahne oldu. Çetin, Osman'ı kaçırarak Feride'ye olan aşkının ne kadar tehlikeli olduğunu bir kez daha gösterdi. Yıldız ise Kuzey ve Tülin'i takip ederken, tesadüfen Şule ve Çetin'i gördü.
Kuzey Yıldızı İlk Aşk (8)

Bu sırada olanlardan habersiz Feride’yi takip eden Pembe, Kuzey’e haber verdi. Yıldız'ın Çetin'e silah doğrulttuğu ve parasını geri istediği heyecan dolu anlarda Kuzey de gelince ortalık karıştı. Kuzey gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemezken, duyulan silah sesi herkesi şoke etti. Yıldız ve Kuzey'in içine düştükleri bu durumdan nasıl kurtulacağı ise şimdiden merak konusu oldu.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (5)

Yapımcılığını Süreç Film’in üstlendiği, yönetmen koltuğuna Ersoy Güler’in oturduğu Kuzey Yıldızı-İlk Aşk’ın başrollerini Aslıhan Güner ve İsmail Demirci paylaşırken, dizide Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan, Uğur Demirpehlivan gibi birçok başarılı isim de rol alıyor.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk (6)

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