Dar zıt anlamlısı nedir? Darın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Dar kelimesi sesteş bir kelimedir ve dilimizde 4 farklı dar kelimesi bulunur. Bunlardan en sık kullanılan dar kelimesi Türkçe kökenlidir. Türkçe kökenli dar kelimesinin anlamları şu şekildedir:

İçine alacağı şeye oranla ölçüleri yetersiz olan

Genişliği az veya yetersiz olan

Az, elverişsiz, sınırlı

Sıkıntılı

Yetersiz

Güçlükle, ucu ucuna, ancak

Diğer dar kelimeleri de Farsça ve Arapça kökenlidir. Dilimize Farsça "dār" kelimesinden alıntılanan ve genellikle "darağacı" ifadesinde kullanılan dar kelimesi "idam mahkûmlarını asmak için dikilen direk." anlamına gelir. Bir diğer dar kelimesi de Arapçada "dār" kelimesinden alıntıdır ve yurt anlamında kullanılır. Son dar kelimesi de yine Arapça "dār" kelimesinden alıntıdır ve ev anlamında kullanılır.

Dar kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Dar sözcüğü günlük konuşmalarda birçok farklı alanda karşımıza çıkan kelimeler arasında yer almaktadır. Dar kelimesinin kendisi kadar karşıt anlamlıları da sıklıkla kullanılmaktadır. Karşıt anlamlı sözcükler anlam açısından birbirinin tam tersini belirten sözcükleri kapsar. Bir kelimesinin karşıt anlamlı karşılığı olabilmesi için genellikle nitelik ve nicelik anlamının olması gerekir. Bazı durumlarda zarf ve isim görevini üstlenen sözcükler de zıt anlamlı olabilmektedir. Darın zıt anlamlısı olan sözcükler:

Geniş

Bol

Darın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Dar kelimesinin zıt anlamı olan iki tane kelime vardır. Geniş ve bol sözcükleri dar kelimesinin karşıt anlamlısı olarak tabir edilir. Dar zıt anlamlısı olan sözcüklerle ilgili bazı örnek cümleler kurmamız gerekirse: