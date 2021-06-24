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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konukları belli oldu mu? Bu hafta hangi ünlü isimler gelecek?

24.06.2021 15:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Star TV ekranlarında her Cuma yeni bölümü ile ekranlara gelen Kuzey’in Oğlu Volkan Konak programının yeni bölüm konukları belli oldu. Her hafta izleyicisini müziğe doyduran program 25 Haziran Cuma günü Star ekranlarında izleyici karşısına çıkıyor. Volkan Konak’ın sunumuyla gerçekleşen programın bu haftaki konukları kim oldu?

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın konukları belli oldu mu? Bu hafta hangi ünlü isimler gelecek?

Her hafta Cuma günleri izleyicisine müzik şöleni sunan Kuzeyin Oğlu Volkan Konak programının bu haftaki konukları belli oldu. Eğlenceli konukları ve müzik ziyafeti ile her Cuma izleyenleri eğlendirmeyi başaran programın bu haftaki konuğu Funda Arar oldu.

KUZEYİN OĞLU VOLKAN KONAK KONUKLARI

Karadeniz müziğinin tanıdık siması Volkan Konak, her cuma saat 20.00'de Star TV'de izleyiciyle buluşuyor.

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Yapımcılığını Poll Production ve Global Medya'nın üstlendiği Kuzeyin Oğlu Volkan Konak her hafta müzik dünyasından pek çok ismi konuk ediyor. Takipçileri tarafından ilgiyle izlenen Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın 25 Haziran konuğu Funda Arar olacak.

Öte yandan programın geçtiğimiz hafta ekranlara gelen dokuzuncu bölümüne; Haktan, Tuğçe Kandemir ve Resul Dindar konuk olmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Star TV Funda Arar
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