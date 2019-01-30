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Kuzgun dizisi ne zaman başlıyor? Oyuncuları kimler? İşte Kuzgun'dan ilk fragman

DİZİ HABERLERİ  | 30.01.2019 02:02 | Son Güncelleme

Ay Yapım’ın Star TV’de ekrana gelecek, merakla beklenen yeni dizisi ‘Kuzgun’un ilk teaser’ı yayınlandı. Barış Arduç ve Burcu Biricik’in başrollerde oynadığı Kuzgun ne zaman başlıyor? Kuzgun dizisi oyuncuları kimler? İşte Kuzgun ilk bölüm fragmanı.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, yönetmenliğini Bahadır İnce’nin yaptığı dizinin senaryosunu ise Uluslararası Emmy Ödüllü ‘Kara Sevda’ dizisini de kaleme alan Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz yazıyor.

Başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik’in paylaştığı ‘Kuzgun’un kadrosunda Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler gibi önemli isimler yer alıyor.

Dizide, Barış Arduç ‘Kuzgun’, Burcu Biricik de ‘Dila’ karakterlerini canlandırıyor.

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‘BENİM ADIM KUZGUN. ÖLÜMÜM ÜÇ GÜN, YENİDEN DOĞMAM YİRMİ YIL SÜRECEK’
Etkileyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan ‘Kuzgun’un yayınlanan ilk teaser’ı büyük beğeni topladı. Diziden heyecan dolu görüntülerin yer aldığı teaser’da Kuzgun’un ‘Benim adım Kuzgun. Ölümüm üç gün, yeniden doğmam yirmi yıl sürecek. Kurt kışı geçirir ama yediği ayazı unutmaz. Ben de unutmadım. Ben, Akça Kuzgun. Geri döndüm’ ve Dila’nın da Kuzgun’a hitaben ‘Çocukluğum gibi kokuyorsun’ sözleri ise dikkatleri çekti ve merak uyandırdı.

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Hesaplaşma, intikam ve dillere destan bir aşk hikayesini konu alan ‘Kuzgun’, Şubat’ta Star’da izleyici ile buluşacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Barış Arduç (Kuzgun), Burcu Biricik (Dila), Settar Tanrıöğen (Terzi Derviş), Hatice Aslan (Meryem) Levent Ülgen (Rıfat) Caner Şahin (Kartal), Ahsen Eroğlu (Kumru), Aytek Şayan (Ali), İpek Erdem (Şermin), Derya Beşerler (Seda) yer alıyor.

BARIŞ ARDUÇ VE BURCU BİRİCİK HANGİ ROLDE OYNUYOR?
Barış Arduç dizide polis olan babası Yusuf Cebeci'nin intikamını almak için 20 yıl bekleyen 'Kuzgun' karakterine hayat verecek.
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Kuzgun, çocuk yaşlarda ailesinden koparıldıktan sonra 'Akça' adıyla başka bir kimlikle yaşamıştır. Korumalık yapan Kuzgun, babasının ve yaşayamadığı çocukluğunun intikamını almak için İstanbul'a dönmeye karar verir.

Güçlü hikâyesiyle dikkat çeken dizide Burcu Biricik ise Kuzgun'un çocukluk aşkı Dila Bilgin'e hayat verecek. Avukatlık yapan Dila ile Kuzgun'un yolları yıllar sonra yeniden kesişecek. Aksiyon sahneleriyle dikkat çekecek olan dizide sık sık Dila ve Kuzgun'un çocukluk yıllarına da yer verilecek.

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