Kuzgun dizisinin kadrosuna hangi ünlü oyuncu katıldı?

‘Kuzgun’da; Cihan karakterini canlandıracak olan Ferit Kaya, dizide ilk kez Çarşamba akşamı yayınlanacak 7. Bölümden itibaren yer alacak. Terzi Derviş’in (Settar Tanrıöğen) Kuzgun’un (Barış Arduç) yanına verdiği, tam bir görev adamı olan Cihan, yeni girdiği sevkiyat işinde Kuzgun’un sağ kolu olacak.

Yapımcılığını Kerem Çatay-Pelin Diştaş’ın üstlendiği, Bahadır İnce’nin yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Burcu Görgün Toptaş ve Özlem Yılmaz’ın yazdığı ‘Kuzgun’un başrollerini Barış Arduç ve Burcu Biricik paylaşıyor. Dizinin kadrosunda; Settar Tanrıöğen, Hatice Aslan, Levent Ülgen, Ahmet Varlı, Caner Şahin, Ahsen Eroğlu, Aytek Şayan, İpek Erdem, Derya Beşerler gibi önemli isimler yer alıyor.

Hesaplaşma, intikam ve dillere destan bir aşk hikayesini konu alan ‘Kuzgun’ heyecan ve duygu dolu yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00’de Star’da.

