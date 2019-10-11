Kuzgun dizisinin Seda'sı Derya Beşerler yerçekimine meydan okudu

Zeynep Beşerler'in kardeşi Derya Beşerler, yerçekimine meydan okudu.

Sosyal medya hesabından 'Anti-gravity yoga' yaptığı anları takipçileriyle paylaşan Beşerler, herkesi şaşırttı.

Zeynep Beşerler'in kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Derya Beşerler, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde gösterdiği performasıyla oldukça beğenilmiş ve hemen ardından Kuzgun dizisine transfer olmuştu.

Beşerler, oyunculuktaki başarısını spora da taşıdı ve yerçekimine karşı gelerek yoga yaptığı anlarla sosyal medyayı salladı.

Derya Beşerler, denge ve esneklik konusunda, oyunculukta olduğu kadar başarılı olduğunu kanıtladı.





