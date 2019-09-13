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Kuzgun yeni sezonda Onur Saylak fırtınası esecek! Kuzgun 17. yeni bölüm 2. fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 13.09.2019 02:17 | Son Güncelleme

Kuzgun dizisi 2. sezonu flaş transflerle açıyor. Kuzgun yeni sezona Onur Saylak, Nilperi Şahinkaya ve Tülay Günal da katıldı. Kuzgun'un 2. sezon 17. yeni bölüm fragmanlarında ise Onur Saylak fırtınası esti. Peki Kuzgun'da Onur Saylak hangi rolde oynuyor? Kuzgun yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte Kuzgun dizisi 2. sezon fragmanları ve diziye katılan yeni karakterler.

Star TV'de ekrana gelen ve Barış Arduç ile Burcu Biricik'in başrolünde yer aldığı 'Kuzgun'un 2. sezonunu hayranları merakla bekliyordu. Diziye Onur Saylak'ın da katılmasıyla birlikte bu merak daha da arttı. Yeni sezonu 18 Eylül'de başlayacak olan 'Kuzgun'un yayınlanan fragmanları olay yarattı.

ONUR SAYLAK FERMAN ROLÜNDE
Saylak, hikayenin kilit karakterlerinden Ferman'a hayat verecek. Oynadığı projelerle övgü dolu yorumlar alan oyuncu, 'Kuzgun'daki rolüyle de adından çokça söz ettirecek.

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Kuzgun (Barış Arduç) ile Dila (Burcu Biricik) arasındaki nefesleri kesen yüzleşmede Dila'nın kendini vurmasıyla sezon arası veren dizinin yeni sezonunda ikili arasında neler yaşanacağı merakla beklenirken, Saylak'ın canlandırdığı Ferman ile kartlar yeniden dağıtılacak.

KUZGUN'A NİLPERİ ŞAHİNKAYA VE TÜLAY GÜNAL DA KATILDI
Ay Yapım imzalı, Star ekranlarında izleyicilerle buluşan ‘Kuzgun’, yeni sezona hızlı başlıyor. Onur Saylak’ın kadroya katılmasının ardından genç kuşağın başarılı oyuncularından Nilperi Şahinkaya ve usta oyuncu Tülay Günal da ekibe dahil oldu.

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Eylül ayında yeni sezonuyla seyircisi ile buluşmak için gün sayan ‘Kuzgun’, geçtiğimiz hafta çekimlere başladı. Ferman karakteriyle usta oyuncu Onur Saylak’ın bu sezon kadrosuna dahil eden Star’ın sevilen dizisinin yeni bölümlerinde izleyicileri iki yeni isim daha bekliyor.

Rol aldığı dizilerle genç kuşağın dikkat çeken oyuncularından olan Nilperi Şahinkaya ile hem tiyatro sahnesi ve sinema hem de televizyon ekranındaki performansıyla büyük beğeni toplayan başarılı oyuncu Tülay Günal da ekibe dahil oldu. Şahinkaya’nın canlandıracağı Güneş ile Günal’ın hayat vereceği Neşe karakteri, hikayede önemli rol oynayacak.

Geçtiğimiz sezonun ardından çok daha heyecanlı, dinamik ve aşk dolu bir sezona hazırlanan ‘Kuzgun’un yeni bölümleri şimdiden merakla bekleniyor.

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