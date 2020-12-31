YEMEK

  1. Haberler Haberler
  2. YEMEK
  3. Tarifler
  4. Kuzu etinin yoğurtla eşsiz buluşması: Elbasan tava

Kuzu etinin yoğurtla eşsiz buluşması: Elbasan tava

Perihan Gövel Perihan Gövel 31.12.2020 15:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kuzu etinin yoğurtla eşsiz buluşması: Elbasan tava

Et yemeklerinin en gözdesi elbasan tava, aynı zamanda hem zahmetli hem de bir o kadar lezzetli. Arnavutluk mutfağından, Türk mutfağına geçen elbasan tava önemli misafirlerin olduğu davetlerde sofrada yerini buluyor. Elbasan tava nedir? Elbasan tava nasıl yapılır? Sorularının cevaplarına daha yakından bakalım...

Tarihi çok çok eskilere dayanan Elbasan tava, et yemekleri sevenlerin göz bebeği haline geldi. Çeşitli baharatlar ve yoğurt ile birlikte harmanlanan Elbasan tavanın yapılışı da biraz zahmetli. Lokantalarda görmeye alışık olduğumuz elbasan tava malzemelerinin derlenmesiyle evde de yapılabiliyor. Evde yapılabilen bir yemek olduğundan, elbasan tava yapılışı da merak konusu haline geldi.

Tarifsiz Lezzet: Elbasan Tava Nedir?

Son günlerde Elbasan tava, et tariflerini sevenler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Çeşitli baharatlar ve yoğurdun buluşmasıyla birlikte tarifsiz bir lezzet şölenine dönüşen Elbasan tava, adını Arnavutluk sınırları içerisinde bulunan Elbasan şehrinden almaktadır. Arnavutluğun tam merkezi sayılabilecek bir kısmında yer alan Elbasan şehrinin yemek kültürü maddi elverişlilik nedeniyle diğer şehirlere oranla daha gelişmiştir. Genellikle kuzu etinin baş rolde olduğu yemekleri gördüğümüz Elbasan şehrinin diğer yemekleri de bir o kadar güzeldir.

Bizim kültürümüzde genellikle özel misafirler davet edildiği zaman hazırlanan Elbasan tavayı, Arnnavutluk kültüründe günlük yemeklerde de görmekteyiz. Sofralarda farklı ve lezzetli bir ana yemek görmek isteyenler için Elbasan tava, doğru tercih olacaktır. Hem sofranız şenlenecek hem de bu eşsiz lezzet ile karnınızı doyurmuş olacaksınız.

Yıllar önce Osmanlı saray mutfağında da yapıldığından çeşitli kitaplarda bahsetmektedir. Çoğu padişahın en sevdiği yemeklerden biri olan Elbasan tava, Osmanlı saray kültüründe genellikle özel misafirler ağırlandığı zaman hazırlanırdı. Hem misafirleri hem de padişahları kendisine hayran bırakırdı.

Elbasan tavanın hazırlanıp, sofralarda yer bulabilmesi uzun hazırlıklar sonucu mümkün olabilmektedir. Hatta bu hazırlık aşaması o kadar önemlidir ki ülkemizde çeşitli aşçılık programlarında Elbasan tava yapımı belirleyici bir yemek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yemeğin lezzetli olabilmesi için mutlaka tarifteki aynı malzemeler, belirtilen miktarlarda kullanılmalıdır. Malzemelerden herhangi biri eksik ya da fazla olursa Elbasan tavanız lezzetli olmayacaktır.

Türk mutfağında genellikle tel çeşidi hazırlanan Elbasan tavanın, dünya mutfağında onlarca farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler orjinalliğe o kadar çok aykırı olmamasıyla birlikte çeşitli malzemelerin eklenip çıkarılması ile oluşmuştur.

Malzemelerinizi eksiksiz bir şekilde hazırladıktan sonra artık Elbasan tava yapmaya hazırsınız. En lezzetli Elbasan tava tarifini en ince detaylarına kadar sizler için hazırladık…

Kuzu Etinin Yoğurt İle Dansı: Elbasan Tava Tarifi

Elbasan tava çok değerli bir yemek olduğundan hazırlarken en kaliteli malzemeleri kullanmalısınız. Malzemelerin kalitesi yemeğinizin lezzetini doğrudan etkileyecektir. Malzemelerden herhangi birini, hazırlık aşamasında koymayı unutmamak için önceden hazırlamanız daha iyi olacaktır. Zahmetli olan bu tarifi harfi harfine uygularsanız, eşsiz bir lezzete sahip Elbasan tava hazırlamış olacaksınız.

Malzemeler:

  • Yarım kg kuşbaşından biraz fazla büyüklükte doğranmış kırmızı et
  • 2 adet orta boy soğan
  • 4-5 diş sarımsak
  • 1/2 çay kaşığı kekik
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Sıcak su

Sosu için:

  • 1 su bardağı(200 gr) un
  • 2 yumurta(sadece sarısı kullanılacak)
  • 1 su bardağı süzme yoğurt(normal yoğurt varsa 1 gün öncesinden süzebilirsiniz)
  • 1 su bardağı haşlanmış et suyu
  • Tuz

Hazırlanışı:

  • Tüm malzemeleri alacak genişlikte bir tencerede, kısık ateşte 1 yemek kaşığı tereyağını eritin.
  • Yağ eridikten hemen sonra iri kuşbaşı etlerinizi tavanın içerisine atarak kısık ateşte kavurun.
  • Yaklaşık 4-5 dakika boyunca rengi açık kahverengi oluncaya dek kavurma işlemine devam edin.
  • Soğanları yemeklik soğandan biraz daha büyük olacak şekilde ve biberleri yemeklik olacak şekilde doğrayın. Doğradığınız soğan ve biberi etlerin üzerine ilave ederek yaklaşık 2 dakika kavurun.
  • 4 diş sarımsağı ince ince doğrayarak tencerenin içerisine ekleyin.
  • 5 dakika daha sarımsaklar ile birlikte kavrulan etin içerisine üzerini haf geçecek şekilde sıcak su ekleyin. Daha sonra etin suyundan sosu için 1 bardak ayrılacağından suyunu az koymamaya özen gösterin.
  • Kapağını kapatıp pişmeye bırakın. Pişmesine yakın içerisine tuz ve karabiberi de ekleyerek etin suyundan 1 bardak ayırın.
  • Ocağın altını kapatarak etin soğumasını bekleyin.
  • Yeterince geniş bir cam kasede 1 su bardağı unu, 2 yumurtayı, 1 su bardağı yoğudu ve tuzu iyice çırpın.
  • Önceden ayırmış olduğunuz soğuyan et suyunu da kasenin içerisine alarak karıştırmaya devam edin. Pürüzsüz bir kıvama sahip olduğunda karıştırmayı bırakabilirsiniz.
  • Soğumaya bıraktığınız etleri geniş bir fırın tepsisin içerisine her tarafında eşit et olacak şekilde dağıtın. Hazırladığınız yoğurtlu sosu da üzerine dökün. Burada bilmeniz gereken sos ile etlerin karıştırılmaması gerektiğidir.
  • En son yoğurdun üzerine kırmızı toz biber ekledikten sonra önceden 180 derecede ısıtılmış fırın içerisine tepsiyi koyarak pişmeye bırakın.
  • Yoğurdun üzeri kızardığında fırından alın. Mutlaka sıcak olarak servis yapın.
  • Afiyet olsun.

Kırmızı et sevmeyenler için Elbasan tava tavuklu olarak da hazırlanabilmektedir. Etli olanın yerini tutar mı bilinmez ama yine de lezzetli olacağı kesin. Ayrıca Elbasan tavayı, ona en çok yakışan pirinç pilavı ve yeni yapılmış sıcacık lavaş ile denemelisiniz. Ayrıca yanına mevsim salatasının da çok yakıştığını söylemekte fayda var.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek Türk bilim insanları geliştirdi! Süre 10 saniyeye düşecek
Kupada yapılıyor, 3 dakikada şölene dönüşüyorKupada yapılıyor, 3 dakikada şölene dönüşüyor
Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz Faydalarını öğrenince Alabaş’ı mutfağınızdan eksik etmeyeceksiniz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in acı günü

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in acı günü

Konfor alanından çıkmaya çalışıyor!

Konfor alanından çıkmaya çalışıyor!

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Sosyal medyada olay oldu

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Binlerce kişinin aradığı tarifi 3 malzemeyle yaptık!

Binlerce kişinin aradığı tarifi 3 malzemeyle yaptık!

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Taş gibi yoğurt mayalamak için içine öyle bir şey koyuyor ki...

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

Her gören limonla karıştırıyor! Bahçede 10, marketlerde 45 lira

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

İçinde 70'e yakın vitamin var! Vücutta dengesiz ne varsa düzenliyor

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Ev yapımı fıstıklı tahin helvası nasıl yapılır?

Diğer Haberler

Yapımı kolay; enfes soya soslu tavuk tarifi

Yapımı kolay; enfes soya soslu tavuk tarifi

Granola tarifi: Kupada yapılıyor, 3 dakikada şölene dönüşüyor!

Kupada yapılıyor, 3 dakikada şölene dönüşüyor

Dumanı üstünde nar gibi kızarmış hindi tarifi! En önemli püf noktası...

Dumanı üstünde nar gibi kızarmış hindi tarifi!

Sofraların yeni lezzeti polenta nedir?

Sofraların yeni lezzeti polenta nedir?

Fırın derdi yok, pişirme yok! 3 malzemeli cheesecake tarifi

Binlerce kişinin aradığı tarifi 3 malzemeyle yaptık!

Dillere destan nefis kışlık kavurma tarifi! Dikkat etmeniz gereken en önemli nokta...

Dillere destan nefis kışlık kavurma! En önemli nokta...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.