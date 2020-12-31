Kuzu etinin yoğurtla eşsiz buluşması: Elbasan tava

Tarihi çok çok eskilere dayanan Elbasan tava, et yemekleri sevenlerin göz bebeği haline geldi. Çeşitli baharatlar ve yoğurt ile birlikte harmanlanan Elbasan tavanın yapılışı da biraz zahmetli. Lokantalarda görmeye alışık olduğumuz elbasan tava malzemelerinin derlenmesiyle evde de yapılabiliyor. Evde yapılabilen bir yemek olduğundan, elbasan tava yapılışı da merak konusu haline geldi.
Son günlerde Elbasan tava, et tariflerini sevenler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Çeşitli baharatlar ve yoğurdun buluşmasıyla birlikte tarifsiz bir lezzet şölenine dönüşen Elbasan tava, adını Arnavutluk sınırları içerisinde bulunan Elbasan şehrinden almaktadır. Arnavutluğun tam merkezi sayılabilecek bir kısmında yer alan Elbasan şehrinin yemek kültürü maddi elverişlilik nedeniyle diğer şehirlere oranla daha gelişmiştir. Genellikle kuzu etinin baş rolde olduğu yemekleri gördüğümüz Elbasan şehrinin diğer yemekleri de bir o kadar güzeldir.
Bizim kültürümüzde genellikle özel misafirler davet edildiği zaman hazırlanan Elbasan tavayı, Arnnavutluk kültüründe günlük yemeklerde de görmekteyiz. Sofralarda farklı ve lezzetli bir ana yemek görmek isteyenler için Elbasan tava, doğru tercih olacaktır. Hem sofranız şenlenecek hem de bu eşsiz lezzet ile karnınızı doyurmuş olacaksınız.
Yıllar önce Osmanlı saray mutfağında da yapıldığından çeşitli kitaplarda bahsetmektedir. Çoğu padişahın en sevdiği yemeklerden biri olan Elbasan tava, Osmanlı saray kültüründe genellikle özel misafirler ağırlandığı zaman hazırlanırdı. Hem misafirleri hem de padişahları kendisine hayran bırakırdı.
Elbasan tavanın hazırlanıp, sofralarda yer bulabilmesi uzun hazırlıklar sonucu mümkün olabilmektedir. Hatta bu hazırlık aşaması o kadar önemlidir ki ülkemizde çeşitli aşçılık programlarında Elbasan tava yapımı belirleyici bir yemek olarak karşımıza çıkmaktadır. Yemeğin lezzetli olabilmesi için mutlaka tarifteki aynı malzemeler, belirtilen miktarlarda kullanılmalıdır. Malzemelerden herhangi biri eksik ya da fazla olursa Elbasan tavanız lezzetli olmayacaktır.
Türk mutfağında genellikle tel çeşidi hazırlanan Elbasan tavanın, dünya mutfağında onlarca farklı çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler orjinalliğe o kadar çok aykırı olmamasıyla birlikte çeşitli malzemelerin eklenip çıkarılması ile oluşmuştur.
Malzemelerinizi eksiksiz bir şekilde hazırladıktan sonra artık Elbasan tava yapmaya hazırsınız. En lezzetli Elbasan tava tarifini en ince detaylarına kadar sizler için hazırladık…
Elbasan tava çok değerli bir yemek olduğundan hazırlarken en kaliteli malzemeleri kullanmalısınız. Malzemelerin kalitesi yemeğinizin lezzetini doğrudan etkileyecektir. Malzemelerden herhangi birini, hazırlık aşamasında koymayı unutmamak için önceden hazırlamanız daha iyi olacaktır. Zahmetli olan bu tarifi harfi harfine uygularsanız, eşsiz bir lezzete sahip Elbasan tava hazırlamış olacaksınız.
Malzemeler:
Sosu için:
Hazırlanışı:
Kırmızı et sevmeyenler için Elbasan tava tavuklu olarak da hazırlanabilmektedir. Etli olanın yerini tutar mı bilinmez ama yine de lezzetli olacağı kesin. Ayrıca Elbasan tavayı, ona en çok yakışan pirinç pilavı ve yeni yapılmış sıcacık lavaş ile denemelisiniz. Ayrıca yanına mevsim salatasının da çok yakıştığını söylemekte fayda var.
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