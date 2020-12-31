Kuzu etinin yoğurtla eşsiz buluşması: Elbasan tava

Tarihi çok çok eskilere dayanan Elbasan tava, et yemekleri sevenlerin göz bebeği haline geldi. Çeşitli baharatlar ve yoğurt ile birlikte harmanlanan Elbasan tavanın yapılışı da biraz zahmetli. Lokantalarda görmeye alışık olduğumuz elbasan tava malzemelerinin derlenmesiyle evde de yapılabiliyor. Evde yapılabilen bir yemek olduğundan, elbasan tava yapılışı da merak konusu haline geldi.

Tarifsiz Lezzet: Elbasan Tava Nedir?

Son günlerde Elbasan tava, et tariflerini sevenler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Çeşitli baharatlar ve yoğurdun buluşmasıyla birlikte tarifsiz bir lezzet şölenine dönüşen Elbasan tava, adını Arnavutluk sınırları içerisinde bulunan Elbasan şehrinden almaktadır. Arnavutluğun tam merkezi sayılabilecek bir kısmında yer alan Elbasan şehrinin yemek kültürü maddi elverişlilik nedeniyle diğer şehirlere oranla daha gelişmiştir. Genellikle kuzu etinin baş rolde olduğu yemekleri gördüğümüz Elbasan şehrinin diğer yemekleri de bir o kadar güzeldir.

Bizim kültürümüzde genellikle özel misafirler davet edildiği zaman hazırlanan Elbasan tavayı, Arnnavutluk kültüründe günlük yemeklerde de görmekteyiz. Sofralarda farklı ve lezzetli bir ana yemek görmek isteyenler için Elbasan tava, doğru tercih olacaktır. Hem sofranız şenlenecek hem de bu eşsiz lezzet ile karnınızı doyurmuş olacaksınız.