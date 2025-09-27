KYK yurdunda kalan kız öğrenci isyan etti! Video kısa sürede gündem oldu...

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı bir yurtta kalan genç bir kız öğrencinin çektiği video, sosyal medyada hızla yankı buldu.

“İĞRENÇ BİR KOKU GELİYOR”

Öğrenci, yurtta sunulan yemeklerin kalitesizliğine isyan ederek, “Yaptıkları yemeğin içinde ne var belli değil. İğrenç bir koku geliyor” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

“HİÇBİR ŞEYE İZİN VERMİYORLAR, DAĞIN BAŞINDAYIZ”

Yemeklerin yanı sıra yurt koşullarını da eleştiren öğrenci, “Hiçbir şeye izin vermiyorlar. Dayanamıyorum. Dağın başındayım, internet bile çekmiyor” diyerek yaşadığı zorlukları paylaştı. Öğrencinin videosu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok kullanıcıdan destek gördü.