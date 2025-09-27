EĞİTİM

  2. EĞİTİM
KYK yurdunda kalan kız öğrenci isyan etti! Video kısa sürede gündem oldu...

Sedef Karatay

Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı bir yurtta kalan genç bir kız öğrencinin sosyal medyada paylaştığı video, yurt koşullarına yönelik tepkileri gündeme taşıdı. Videoda isyan eden öğrenci, “Hiçbir şeye izin vermiyorlar, internet bile çekmiyor” diyerek yaşadığı zorlukları dile getirdi. Paylaşım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“İĞRENÇ BİR KOKU GELİYOR”

Öğrenci, yurtta sunulan yemeklerin kalitesizliğine isyan ederek, “Yaptıkları yemeğin içinde ne var belli değil. İğrenç bir koku geliyor” ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

“HİÇBİR ŞEYE İZİN VERMİYORLAR, DAĞIN BAŞINDAYIZ”

Yemeklerin yanı sıra yurt koşullarını da eleştiren öğrenci, “Hiçbir şeye izin vermiyorlar. Dayanamıyorum. Dağın başındayım, internet bile çekmiyor” diyerek yaşadığı zorlukları paylaştı. Öğrencinin videosu, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu ve birçok kullanıcıdan destek gördü.

