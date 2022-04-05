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  4. Kylian Mbappe, Müslüman mı oldu? Yapılan paylaşım merak uyandırdı...

Kylian Mbappe, Müslüman mı oldu? Yapılan paylaşım merak uyandırdı...

05.04.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1'de en yakın rakibi Marsilya'nın 12 puan önünde lider durumda bulunan ve şampiyonluğu bekleyen PSG'de yıldız futbolcular Kylian Mbappe ve Achraf Hakimi, iftarda bir araya geldi. Hakimi'nin yemek öncesi Mbappe ile birlikte yaptığı paylaşım soruları da beraberinde getirdi.

Kylian Mbappe, Müslüman mı oldu? Yapılan paylaşım merak uyandırdı...
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda iki maç sonunda Real Madrid'e toplamda 4-2'lik skorla elenen ancak açık ara liderliğini sürdürdüğü Fransa Ligi'nde şampiyonluk için gün sayan PSG'nin yıldızlarının dün akşam yaptıkları paylaşım, futbolseverlerde merak uyandırdı.

PSG'nin yıldız futbolcuları Kylian Mbappe ve Achraf Hakimi, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımla gündeme oturdu.

Takımın sağ beki Hakimi, Instagram hikayesinden paylaştığı videoda Kylian Mbappe'ye yer verdi.

İFTARA KATILDI

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"Ramazan enerjisi" yazısıyla paylaşına videoda Mbappe'nin iftarda bir demlikten bardaklara içecek doldurduğu gözüktü. Mbappe'nin bu işlemi yaparken heyecanlı ve mutlu olduğu gözlendi.

MÜSLÜMAN MI OLDU?

Hristiyan olduğu bilinen Fransız yıldız Mbappe'nin Ramazan ayı paylaşımında ve iftarda yer alması sosyal medyada "Acaba Müslüman mı oldu?" sorularını beraberinde getirdi.

Mbappe'den bu sorulara henüz bir cevap gelmedi.


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Anahtar Kelimeler:
iftar Ramazan 2022
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