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Kylian Mbappe'nin PSG'den alacağı ücret sosyal medyada gündem oldu

23.05.2022 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Paris Saint Germain, Kylian Mbappe ile 3 yıllık yeni sözleşme imzaladı. Kylian Mbappe'nin alacağı yıllık ücret ve imza parası çok konuşuldu. Real Madrid'in teklifini reddedip ülkesinde kalmayı tercih eden Fransız oyuncu imzaladığı sözleşmeyle dünyanın en çok kazanan futbolcusu ünvanını elde etti.

Kylian Mbappe'nin PSG'den alacağı ücret sosyal medyada gündem oldu
Kylian Mbappe

Kylian Mbappe

FRA Fransa
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Real Madrid'in teklifini reddederek PSG'de kalmaya devam eden Mbappe'nin yıllık ücreti sosyal medyada gündem olmuş durumda. PSG, Mbappe için düzenlediği imza töreninde binlerce kişinin önünde resmi sözleşmeyi imzaladı.

"UMARIM ÜLKEMDE KALMAK İSTEMEMİ ANLAYIŞLA KARŞILARLAR"

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İmza töreninde Real Madrid ile ilgili konuşan Kylian Mbappe, "Real Madrid ve Florentino Perez'e saygım var. Benim için her şeyi yaptılar ve beni çok mutlu etmeye çalıştılar. Bu yüzden onu bizzat aramak durumundaydım, kendisiyle yakın bir ilişkimiz var. Real Madrid taraftarlarına, beni her zaman kendilerinden biri olarak gördükleri için teşekkür etmek istiyorum. Umarım ülkemde kalmak istememi anlayışla karşılarlar. Herhangi bir futbolcu için Real Madrid'de ve PSG'de oynamak bir onur. PSG ya da Real Madrid, bu kulüplerin kimseyi ikna etmesine gerek yok." dedi.

300 MİLYON EURO İMZA PARASI

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23 yaşındaki Fransız futbolcunun PSG'den yıllık bonuslarla beraber 100 milyon euro kazanacağı yazıldı. Öte yandan PSG, takımda tutmak için büyük çaba sarf ettiği Mbappe'ye 300 milyon euro imza parası ödeyeceği iddia edildi.

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