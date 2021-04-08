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Kylian Mbappe Real Madrid'e karar verdi

08.04.2021 19:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İspanyol medyasına göre Kylian Mbappe, önümüzdeki sezon Real Madrid forması giyecek.

Kylian Mbappe Real Madrid'e karar verdi

Futbol dünyasının en gözde isimlerinden Kylian Mbappe, bu yaz Real Madrid'e katılmaya karar verdi. İspanyol basınında yer alan haberlere göre, yıldız futbolcu Paris Saint-Germain ile sözleşme yenilemeyeceğini söyledi.

PSG Sportif Direktörü Leonardo, Haziran 2022'de sözleşmesi sona erecek 22 yaşındaki golcüyle bir süredir görüşmelerini sürdürüyor. Haberde Mbappe'nin 2022'de yenilenen stadyumla birlikte iddialı bir takım için kolları sıvayan Real Madrid'e gitme kararı aldığı aktarıldı.

Mbappe'yi Monaco döneminden bu yana takip eden İspanyol devi 2017'de transfer girişiminde bulunmuş ancak yüksek maliyet nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.

HAALAND DA TAKİPTE

Real Madrid öte yandan Erling Haaland için de takibinini sürdüyor. Başkan Florentino Perez geçtiğimiz günlerde Norveçli yıldızın menajeri ve babasıyla görüştü.


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