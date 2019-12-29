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  4. Kylie Jenner 1,5 yaşındaki kızı Stormi'ye elmas yüzük mü aldı?

Kylie Jenner 1,5 yaşındaki kızı Stormi'ye elmas yüzük mü aldı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.12.2019 10:42 | Son Güncelleme

Kylie Jenner tarafından sık sık sosyal medyada yer bulan ve neredeyse annesi kadar ünlü olan Stormi son günlerde aldığı hediyelerle gündemde. Büyükanne Kris Jenner’ın gerçek boyutlarda iki katlı oyun evi hediye ettiği Stormi, annesinin aldığı elmas yüzükle konuşuluyor.

Kylie Jenner 1,5 yaşındaki kızı Stormi'ye elmas yüzük mü aldı?

Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını Kylie Jenner'ın rap şarkıcısı Travis Scott ile birlikteliğinden olan kızı Stormi, sahip olduğu imkanlar nedeniyle dünyanın en şanslı çocuklarından biri. 1,5 yaşındaki Stormi’ye en büyük Noel hediyesi, büyükannesi Kris Jenner’dan geldi.

Kris Jenner, torununa gerçek boyutlarda iki katlı oyun evi hediye etti. Oyun evinin içindeki mobilyalar, mutfak ve balkon gibi detaylar dikkat çekti.

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Kris ve Kylie Jenner, oyun evini Stormi’ye göstermeden önce içinde tanıtım turu attıkları videoyu sosyal medyada paylaştı. Kylie Jenner, Stormi’nin yaşındayken kendisinin de böyle bir oyun evinin olduğunu anlattı.

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ELEŞTİRİLERDEN SONRA SİLDİ

Kısa bir süre sonra kızının parmağında elmas bir yüzük bulunan fotoğrafını "Stormi en güzel Noel hediyesini aldı" notuyla Instagram hesabının hikayeler bölümünde paylaşan Kylie Jenner eleştiri oklarının hedefi oldu. Jenner yaptığı bu paylaşımı birkaç saat sonra sildi. Fakat o kadar kısacık bir zaman bile Jenner'ın linç edilmesine engel olmadı.

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Birçok kullanıcı küçücük bir kıza bu kadara pahalı hediye alınmayacağını konusunda birleşti. Bazıları da "Belki de Stormi annesinin yüzüklerinden birini taktı" yorumunu yaptı.

Daha önce de rap'çi Cardi B, daha bir yaşına bile gelmemiş kızına elmas yüzük hediye etmesiyle gündeme gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
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