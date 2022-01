Kylie Jenner 300 milyon takipçiyle rekor kırdı

21 yaşındayken servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Kylie Jenner Instagram'da da rekor kırdı. Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, kendi kurduğu marka ile servetine servet katmaya devam ederken paylaşımlarıyla da öne çıkıyor.

Instagram hesabındaki takipçi sayısı 300 milyona ulaşan Jenner, Instagram'da en çok takip edilen kadın oldu. Dünyada 300 milyon takipçisi olan başka bir kadın yok bu sebeple de Kylie Jenner rekor kırmış oluyor.

Jenner geçtiğimiz yıllarda da kızı Stormi’nin fotoğrafıyla 18 milyon beğeni alarak Instagram’da beğeni rekoru kırmıştı.

10 YAŞINDA KAMERA ÖNÜNDEYDİ

Keeping Up with the Kardashians adlı reality şov sayesinde bütün dünya Kylie Jenner'ın varlığından haberdar oldu. Bu tv programında Kardashian ve Jenner ailelerinin özel yaşamlarına tanık oluyordu izleyici. Program başladığında Kylie henüz 10 yaşında bir çocuktu. Yani hayatının yarısını canlı yayında geçirdi.