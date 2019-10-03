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Kylie Jenner'a eleştiri yağdı: Saygısız, uygunsuz ve kabasın!

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

Dünyanın en zengin genç kadını olarak da tanınan Kylie Jenner Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in düğünü için tercih ettiği kıyafet yüzünden eleştiri yağmuruna tutuldu!

Kylie Jenner'a eleştiri yağdı: Saygısız, uygunsuz ve kabasın!

Kylie Jenner yakın arkadaşları Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in düğününde giydiği kıyafet yüzünden sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

22 yaşındaki Jenner'ın kıyafeti "uygunsuz" olmakla eleştirildi. İddialı kıyafet "gelinden rol çalmaya çalıştı" diye nitelendirildi. Jenner'ın kendi Instagram hesabında da paylaştığı pozlarını değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, düğünde bu kadar iddialı bir kıyafet giymemesi gerektiğini belirtti.

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Jenner'ın kıyafetiyle ilgili yorum yapan bir kullanıcı "Düğünde gelinden daha güzel ve dikkat çekici görünmeye çalışmamalısın. Bu kaba bir davranış" diye yorum yaptı. Bir başka kullanıcı ise Jenner'ın çok güzel göründüğünü söyleyip ekledi: "Ama bir düğünde değil."

"Kylie Jenner'ın elbisesini 'ikonik' olarak nitelendiren bir başka kullanıcı da "Yine de bir başkasının düğünü için uygun değil" dedi.

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Kylie Jenner'ın kıyafeti hakkında bir başka kullanıcı da "Kylie benim düğünüme böyle gelse polis çağırırım" diye eleştirdi.

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Bu arada TV sunucusu Wendy Williams da Kylie Jenner'ı savunarak "Kardashian- Jenner ailesinden birini düğününüze çağırıyorsanız bunun olacağını bilmeniz gerekir" diye görüş bildirdi.


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Anahtar Kelimeler:
kylie jenner Justin Bieber ve Hailey Baldwin

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Bu dişi mahluk gene az açılıp saçılmış, bizim sokakta bi kaç tane kancık it var hiç bi şey giymeden dolaşıyorlar, her yerleri ortada, bazen merak edip düşünüyorum Çağdaş Modern ve Medeni olmak soyunup oramızı buramızı açmamızımı gerektiriyor diye, ama öğle olsa o bizim sokaktaki it'ler kediler çok modern medeni çağdaş yaratıklar olmazmıydı ?
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