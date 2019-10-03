Kylie Jenner'a eleştiri yağdı: Saygısız, uygunsuz ve kabasın!

Kylie Jenner yakın arkadaşları Justin Bieber ve Hailey Baldwin'in düğününde giydiği kıyafet yüzünden sosyal medyada eleştiri yağmuruna tutuldu.

22 yaşındaki Jenner'ın kıyafeti "uygunsuz" olmakla eleştirildi. İddialı kıyafet "gelinden rol çalmaya çalıştı" diye nitelendirildi. Jenner'ın kendi Instagram hesabında da paylaştığı pozlarını değerlendiren sosyal medya kullanıcıları, düğünde bu kadar iddialı bir kıyafet giymemesi gerektiğini belirtti.

Jenner'ın kıyafetiyle ilgili yorum yapan bir kullanıcı "Düğünde gelinden daha güzel ve dikkat çekici görünmeye çalışmamalısın. Bu kaba bir davranış" diye yorum yaptı. Bir başka kullanıcı ise Jenner'ın çok güzel göründüğünü söyleyip ekledi: "Ama bir düğünde değil."

"Kylie Jenner'ın elbisesini 'ikonik' olarak nitelendiren bir başka kullanıcı da "Yine de bir başkasının düğünü için uygun değil" dedi.

Kylie Jenner'ın kıyafeti hakkında bir başka kullanıcı da "Kylie benim düğünüme böyle gelse polis çağırırım" diye eleştirdi.

Bu arada TV sunucusu Wendy Williams da Kylie Jenner'ı savunarak "Kardashian- Jenner ailesinden birini düğününüze çağırıyorsanız bunun olacağını bilmeniz gerekir" diye görüş bildirdi.



