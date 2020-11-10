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  4. Kylie Jenner başlattı! Ünlüler kırışıklığı yok eden bu doğal yöntemi sevdi

Kylie Jenner başlattı! Ünlüler kırışıklığı yok eden bu doğal yöntemi sevdi

10.11.2020 14:44 | Son Güncelleme:
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Kylie Jenner başlattı! Ünlüler kırışıklığı yok eden bu doğal yöntemi sevdi

Yüz gerdirme işlemleri, estetik cerrahide geri dönüşü olmayan uygulamalardan biri. Yüzünüzü gerdirseniz nasıl görünürdünüz? Eğer merak ediyorsanız, Kylie Jenner, Zara McDermott gibi siz de bu yöntemi deneyebilirsiniz.

Kylie Jenner, Instagram’da doğal yüz germe pozu akımını ilk başlatan kişi oldu.

Ünlü yıldızın Instagram’da başlattığı poz akımı, diğer ünlüler arasında da sevildi. Gerçek bir yüz gerdirme uygulamasından sonuç almak haftalar sürerken, bu duruşun sonuçlarını anında görebilirsiniz. Kylie Jenner de taşlı bronz mayosuyla poz verirken, elleriyle saçlarını geriye doğru iterek yüzünün daha gergin görünmesini sağladı.

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Zara McDermott da bu akıma kendi versiyonu ile katıldı.
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Georgia Harrison, Instagram’daki popüler akıma dahil olan ünlülerden.
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Maura, Instagram pozu ile anında sonuç elde etti.
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Molly-Mae de Instagram’daki bu akıma katılanlardan.
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Zara McDermott siyah büstiyeri içinde takipçilerini kendisine hayran bırakırken, yüz germe pozu verdi. Eski Love Island yıldızı, saçlarını elleriyle geriye doğru iterek yüzüne gergin bir etki kazandırdı.

Geçtiğimiz hafta Georgia Harrison’da Maldivler’deki tatilinde verdiği pozla, akıma dahil olan ünlüler arasına aktıldı. Maura Higgins, Molly-Mae Hague ve Anna Vakili de elleriyle saçlarını geriye doğru iterek yüzlerini olduğundan daha gergin gösteren ünlülerden.

Anna Vakili de bu yaşlanma karşıtı duruşla poz veren yıldızlardan biri.
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Molly Smith poz verirken kaş kemiğini gergin tutmayı ihmal etmedi.
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Amber Davies, saçlarını geriye doğru iterek daha gergin bir alına sahip oldu.
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Sophie Kasaei iç çamaşırıyla kendi evinde poz verdi.
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