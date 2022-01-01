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Kylie Jenner'dan hamilelik pozu! Büyüyen karnını gösterdi

01.01.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kylie Jenner, 2022'ye hamilelik pozunu paylaşarak girdi. Büyüyen karnını gözler önüne seren ünlü yıldız, yeni yıl dileklerini sıraladı.

Kylie Jenner'dan hamilelik pozu! Büyüyen karnını gösterdi

Kylie Jenner, 2022’ye girerken son halini paylaştı. 24 yaşındaki milyarder girişimci büyüen göbeğini gözler önüne serdi. Hamile yıldız, siyah-beyaz fotoğrafına, “Bu yılı ve hayatıma getirdiği müthiş değişimleri hiç unutmayacağım. Yeni yılın hepiniz için aşkla dolu olması için dua ediyorum. Herkesin bu süreçte güvende ve sağlıklı olmasını umuyorum” notunu yazdı.

30 yaşındaki ünlü rap şarkıcı Travis Scott ile birikteliğinden üç yaşında Stormi adında kızı olan Jenner, ikinci çocuğuna hamile.

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Jenner ile Scott, geçen yıl 7 Eylül'de hamilelik haberini duyurdu. Çift, 2017'de Coachella Müzik Festivali'nde başladıkları ilişkilerini bir dargın bir barışık sürdürdüler. 2019'da ayrılan çift, Mayıs 2021’de yeniden barıştı.


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Kylie Jenner
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