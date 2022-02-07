Kylie Jenner'dan müjdeli haber! İkinci kez anne oldu

2017'de Coachella Müzik Festivali'nde aşk Travis Scott ile aşk yaşamaya başlayan Kylie Jenner, 2019 yılında ayrılmıştı. 2021 yılında yeniden bir araya gelen ünlü çift, mutlu haberi hayranlarıyla paylaşmıştı.

İKİNCİ BEBEK MUTLULUĞU

30 yaşındaki ünlü rap şarkıcı Travis Scott ile birlikteliğinden üç yaşında Stormi adında kızı olan Jenner, geçtiğimiz eylül ayında hamile olduğunu duyurmuştu.

BÖYLE DUYURDU

Daha önce bebeğinin cinsiyetini açıklamayan Kylie Jenner, anne oldu. Ünlü isim, yayınladığı siyah-beyaz kare ile 2 Şubat 2022 tarihinde bebeğini kucağına aldığını duyurdu.



