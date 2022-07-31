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Kylie Jenner'dan şehvet dolu pozlar! Yatağından paylaştı

31.07.2022 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Reality şov yıldızı ve iş insanı Kylie Jenner yatak odası pozlarıyla hayranlarının dikkatini çekti. Kylie Jenner, yatağında verdiği şehvetli pozlara "Yüksel ve parla" notunu düştü.

Kylie Jenner'dan şehvet dolu pozlar! Yatağından paylaştı

Serveti ve özel hayatıyla dünya çapında da en çok konuşulan isimlerden olan Kylie Jenner pozlarıyla da öne çıkıyor. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren ve hayranlarından binlerce yorum alan Jenner, yatak odasından paylaşım yaptı.

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24 yaşındaki güzel isim 362 milyon takipçisiyle paylaştığı şehvetli pozlarıyla adından söz ettirdi. Yatağının üzerinde elbisesinin bir kolunu indirerek verdiği pozları paylaşan Jenner'a hayranları "Ateşlisin", "Yakıyorsun" yorumları yaptı.

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Kylie Jenner yatakta sere serpe uzanarak kıvrımlarını da sergiledi ve paylaşımına da "yüksel ve parla" notunu düştü.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner
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