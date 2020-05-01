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Kylie Jenner doğum sonrasını paylaştı! Olay olan detay

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2020 13:31 | Son Güncelleme

Bütün hayatını kameralar karşısında yaşayan Kylie Jenner, doğum odasında bile elinde cep telefonuylaymış. Jenner'ın paylaştığı fotoğraflar olay oldu.

Kylie Jenner doğum sonrasını paylaştı! Olay olan detay

22 yaşındaki Kylie Jenner, bir süre önce ayrılıp tekrar barıştığı sevgilisi ve kızının babası rap'çi Travis Scott'ın doğum günü için bir dizi sosyal medya paylaşımı yaptı.

Bunlar arasında özellikle bir tanesi çok dikkat çekti. Bu karede Kylie Jenner, kızı Stormi'yi dünyaya getirdiği doğum odasında, bir kolunda yeni doğmuş bebeği bir elinde cep telefonuyla görülüyor. Sevgilisi Scott ise yatağın yanında onlara bakıyor.

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Kylie Jenner, bu paylaşımlarda da Travis Scott'un 28'inci doğum günü kutladı.

Jenner "Doğum günün kutlu olsun yılın babası! Yavaşça ama emin bir şekilde kabul ediyorum ki Stormi babasının kızı. Ama her neyse... En güzel, en akıllı, en sevgi dolu ve en komik bebek. En güzel hediye. Tamam, ağlıyorum. Sizi sonsuza kadar seviyorum" notunu yazdı.

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AYRILIĞA DAYANAMADILAR

Kylie Jenner ve Travis Scott'ın kızı Stormi Webster iki yaşına girdi. Çift, bir süre önce ayrıldıklarını açıklamıştı. Fakat, ayrı kalmaya uzun süre dayanamayıp yeniden bir araya geldiler.

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