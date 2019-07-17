Kylie Jenner eski eniştesinin sevgilisini de tatile götürdü

Dünyanın en genç milyarderi unvanını taşıyan Kylie Jenner, arkadaşlarıyla birlikte çıktığı tatilde eski eniştesinin yeni kız arkadaşını da ihmal etmedi.

Bir döneme seks bağımlısı olduğu haberleriyle damga vuran Scott Disick Kourtney'den ayrılsa da Kardashian/Jenner ailesinden asla kopmadı.

Scott Disick aileden kopmadığı gibi Scott Disick'in sevgilisi de aileye girdi. Zaten ailenin arkadaşlarından olan Richie aileyle hiçbir sorun yaşamadı.

Jenner ile birlikte Turks and Caicos adalarına giden grupta da haliyle yer aldı model Sofia Richie...

Richie, Kylie Jenner'ın ablası Kourtney'in eski sevgilisi Scott Disick ile yaşadığı aşkla gündemde son bir buçuk yıldır.

"Hello" adlı şarkısıyla bir döneme damgasını vuran Lionel Richie'nin kızı olan Sofia, çıktığı tatilde çektiği fotoğrafları da sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.



