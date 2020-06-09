Kylie Jenner gece kulübüne koştu! Karantina yalan oldu

Koronavirüs salgını nedeniyle karantina günlerini Los Angeles'taki lüks malikanesinde geçiren ve sık sık sosyal medya paylaşımları yapan Kylie Jenner, karantinayı erken bitirdi.

22 yaşındaki Jenner, arkadaşlarıyla birlikte VIP gece kulübü olarak bilinen Bootsy Bellows'a girerken ve sabaha karşı 1.30'da çıkarken görüntülendi.

Amerikalılara gerekmedikçe evden çıkmamaları, maske takmaları ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri tavsiye edilen bugünlerde Jenner'ın maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadan, arkadaşı Fai Khadra'nın koluna girerek gittiği gece eğlencesi eleştiri konusu oldu.

