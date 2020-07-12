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Kylie Jenner gördüğüne inanamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 10:14 | Son Güncelleme

Televizyon yüzü Kylie Jenner, arkadaşları ile birlikte Kuzey Amerika'da yer alan Rocky Dağları'na gitti. Jenner buradan yaptığı bikinili paylaşımlarla beğeni topladı.

Forbes dergisinin sahtecilikle suçladığı, ve en genç milyarder (Self-Made Billionaire) ünvanını Alexandra Andresen’e (23) kaptıran Kylie Jenner, kafasını dağıtmak adına arkadaşlarıyla birlikte seyahate çıktı.

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Jenner, tatil tercihi ülkesinde kalmaktan yana kullandı ve Kuzey Amerika’da yer alan Rocky Dağları’ndaki kanyonları gezmeyi tercih etti.

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22 yaşındaki yıldız, kanyonda çekilmiş karelerini takipçileriyle paylaştı ve içlerinden bir tanesine “burası gerçek olamaz” notunu düştü.

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