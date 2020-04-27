Kylie Jenner: Hepinize dualarımı gönderiyorum

Dünyanın en genç milyarderi olan Kylie Jenner, koronavirüs sebebiyle kendisini önlem amaçlı evde karantinaya aldı. Bütün vaktini evde geçiren Jenner, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gündeme geldi.

Tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsle ilgili paylaşımda bulunan Kylie Jenner, takipçilerine iyi dileklerini yolladı.

23 yaşındaki Kylie Jenner, konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Günaydın... Hepinize sevgimi ve dualarımı gönderiyorum! Umarım herkes güvende kalır."

Instagram'da 171 milyondan fazla takipçisi bulunan Jenner'ın bu paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Öte yandan Jenner'ın saçlarını boyatarak imajını değiştirdiği görüldü.

