Kylie Jenner ile Travis Scott ayrıldı! Ayrılık açıklaması geldi

Dünyanın 30 yaş altındaki en zengin kadını olan Kylie Jenner ile rapçi Travis Scott, iki yıldır aşk yaşıyordu. Çift, geçen yıl Stormi adını verdikleri bir kız çocuğuna sahip olmuştu.

İkilinin geçtiğimiz günlerde ayrıldıkları konuşuluyordu. 22 yaşındaki Jenner ile 28 yaşındaki Scott'ın bir süredir görüşmediği ve ayrı yaşadığı ileri sürülmüştü.

Birkaç ay önce aldatma haberleriyle gündeme gelen çift, iddialarla ilgili açıklama yapmamıştı. Ancak Kylie Jenner, konuyla ilgili sessizliğini bozdu.

Jenner, Twitter hesabından, "Travis ile ben çok iyi anlaşıyoruz ve şu an tek odağımız Stormi. Arkadaşlığımız ve kızımız öncelikli" açıklamasını yaparak ayrılığı doğruladı.

