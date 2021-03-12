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Kylie Jenner'ın iç çamaşırlı pozları olay oldu! 'Korunurken seksi hissetmenin...'

12.03.2021 09:39 | Son Güncelleme:
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Kylie Jenner'ın iç çamaşırlı pozları olay oldu! 'Korunurken seksi hissetmenin...'

23 yaşındaki Amerikalı magazin yıldızı Kylie Jenner hem markasının yeni ürünlerini hem de kıvrımlarını sergiledi. Jenner'ın iç çamaşırlı pozlarına beğeni yağdı.

Kylie Jenner, Instagram hesabına yeni fotoğraflar yükledi. Cilt bakım markası Kylie Skin için yakın zamanda yapılan bir fotoğraf çekimi sırasında verdiği pozları paylaşan Jenner bir yandan güneş koruyucu yağlarını tanıttı bir yandan da kıvrımlarını sergiledi.

Jenner, tanıtım çekimi sırasında pembe iç çamaşırları giymişti. Minik iç çamaşırlarıyla seksi pozlar veren Jenner beğeni topladı.

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Jenner paylaşımlarına 'Yaz siz farkına varmadan burada olacak' notunu düştü.

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Kylie Jenner aynı zamanda güneş kremini kullanmanın 'korunurken seksi hissetmenin en sevdiği yolu' olduğunu da sözlerine ekledi.

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Instagram'da 217 milyon takipçisi bulunan Jenner'ın bu pozlarına beğeni yağdı.

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Anahtar Kelimeler:
Kylie Jenner Instagram
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