Kylie Jenner'ın iç çamaşırlı pozları olay oldu! 'Korunurken seksi hissetmenin...'

Kylie Jenner, Instagram hesabına yeni fotoğraflar yükledi. Cilt bakım markası Kylie Skin için yakın zamanda yapılan bir fotoğraf çekimi sırasında verdiği pozları paylaşan Jenner bir yandan güneş koruyucu yağlarını tanıttı bir yandan da kıvrımlarını sergiledi.

Jenner, tanıtım çekimi sırasında pembe iç çamaşırları giymişti. Minik iç çamaşırlarıyla seksi pozlar veren Jenner beğeni topladı.

Jenner paylaşımlarına 'Yaz siz farkına varmadan burada olacak' notunu düştü.

Kylie Jenner aynı zamanda güneş kremini kullanmanın 'korunurken seksi hissetmenin en sevdiği yolu' olduğunu da sözlerine ekledi.

Instagram'da 217 milyon takipçisi bulunan Jenner'ın bu pozlarına beğeni yağdı.





