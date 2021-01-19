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Kylie Jenner'ın kankası Anastasia Karanikolaou sosyal medyayı salladı

19.01.2021 11:20 | Son Güncelleme:
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Kylie Jenner'ın kankası Anastasia Karanikolaou sosyal medyayı salladı

Kylie Jenner ile olan arkadaşlığı ile sık sık gündeme gelen Anastasia Karanikolaou sosyal medyayı salladı.

Bir yandan Instagram paylaşımları bir yandan da Kylie Jenner ile arkadaşlığı ile magazin gündeminde olan Anastasia Karanikolaou yine gündemde.

9,6 milyon takipçisi olan ünlü isim paylaşımlarıyla takipçilerini mest ediyor. Seksi model bu sefer de 65 dolarlık kobalt mavisi sütyen ve tangasının reklamını yapmak için poz verdi.

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Sık sık fotoğraflarını fotoşop yapmakla suçlanan Anastasia Karanikolaou bu sözleri umursamıyor.

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Anastasia Karanikolaou kısa süre önce dudak dolgusu yaptırdığını ve iki meme büyütme ameliyatı geçirdiğini itiraf etmişti.


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