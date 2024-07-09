Kylie Jenner'in pozları gündemde! "Neden 3 beden küçük giyiyorsun?"

Üst üste beş kez Forbes listesinde kendi servetini edinen en genç milyarder olmayı başaran Kylie Jenner Instagram'ın da en öne çıkan isimlerinden.

Şu sıralar Timothee Chalamet ile aşk yaşayan Kylie Jenner'ın marka reklamı için verdiği pozlar olay oldu.

Kardashian/Jenner ailesinin adından söz ettiren üyesi kırmızı bikinisiyle plajda kıvrımlarını sergiledi.

Bazı takipçiler iki parçanın vücudu için çok küçük olduğunu düşündü. Biri 'Neden 3 beden küçük sütyen giyiyor?' derken biri de "OnlyFans'i kullanmalısın bu içerikle bir servet kazanabilirsin" dedi.



Timothee Chalamet ile aşk yaşayan ünlü isim aşkını gözlerden uzak yaşamaya çalışıyor. People dergisine konuşan bir kaynak, "Kylie ilişkiyi korumacı bir tavır sergiliyor ama ondan bahsettiğinde yüzünde kocaman bir gülümseme oluyor. Onunla ilgili pek çok şeyi gerçekten seviyor" dedi.