MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner kayak merkezinde! Küçük bikinisiyle poz verdi

Kylie Jenner kayak merkezinde! Küçük bikinisiyle poz verdi

31.12.2020 07:23 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kylie Jenner kayak merkezinde! Küçük bikinisiyle poz verdi

2020 yılının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Kylie Jenner yılın son gününü dünyanın en iyi kayak merkezlerinden birinde geçiriyor. Jenner küçük bikinisiyle verdiği pozlarla takipçilerini mest etti.

Dünyanın 30 yaşın altında en zengin kişilerinden biri olan Kylie Jenner, Colorado eyaletinde yer alan Aspen'de tatile gitti. Dünyanın en ünlü ve en iyi kayak merkezlerinden biri olarak bilinen Aspen'de olan Kylie Jenner tatil keyfi yapıyor.

37434710-9100289-image-a-1_1609382419587

23 yaşındaki ünlü isim tatilden yaptığı paylaşımlarla yine dikkat çekti. Göğüslerine küçük gelen bikinisiyle pozlar veren Kylie Jenner beğeni topladı.

37434708-9100289-Cooling_down_Kylie_wore_her_beige_two_piece_swimsuit_while_relax-m-15_1609382781923

Bej rengi bikinisi, gözlüğü ve makyajıyla havuza giren Kylie Jenner 2021 yılına muhteşem bir tatilde girmeye hazırlanıyor.

37434704-9100289-Sparklers_The_Keeping_Up_With_The_Kardashians_star_wore_modest_g-m-14_1609382774096

2020'nin en çok beğenilen paylaşımlarına sahip olan Kylie Jenner'a tatilde kardeşi Kendall Jenner da eşlik ediyor.

37425750-9100289-image-m-116_1609369330408


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Zeynep Alkan bıçak altına yattı Zeynep Alkan bıçak altına yattı
Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdiYeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi
En sempatik kötü! İşte ilk fragman En sempatik kötü! İşte ilk fragman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Tepeli: Bu ülkenin yarısı kadın, siz geri zekalı mısınız?

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Korona hastasıyla tuvalette seks yapan hemşire görevden alındı

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Manyas Belediyesi'nden rekor asgari ücret kararı: 4 bin 200 TL

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Yılbaşı kısıtlaması ile ilgili merak edilenler

Koronavirüs aşıları ne kadar güvenilir? Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken yanıt

Koronavirüs aşıları ne kadar güvenilir? Prof. Dr. Ateş Kara'dan dikkat çeken yanıt

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

Demet Akalın'dan tuvalet açıklaması! 'Nasıl Zara diyebilirim'

İlginizi Çekebilir

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

30 yaş küçük aşkıyla görüntülendi! Dikkat çeken detay

Süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

Süper mini giydi! Kiloları gündem oldu

Saçlarını 3'e vurmuştu! Şimdi de...

Saçlarını 3'e vurmuştu! Şimdi de...

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Survivor Mert'le dalga geçti! Yorum yağdı

Müstehcen sahneler tepki çekti! 'Kaç tane seks sahnesi...'

Müstehcen sahneler tepki çekti! 'Kaç tane seks sahnesi...'

Diğer Haberler

Deniz Akkaya'nın SMA hastaları için söylediği sözler tepki çekti

Tepki yağdı! 'SMA hastasına gelene kadar...'

Barış Murat Yağcı'dan hayranlarına kitap ve şarkı müjdesi!

Yeni işiyle şaşırttı! Hayranlarına müjdeyi verdi

Hakan Altun'la aşk yaşayan Gonca Vuslateri'den evlilik iddialarına yanıt

Ünlü oyuncudan evlilik açıklaması!

Gain yayın hayatına başladı! Gain nedir? Gain platformunda hangi diziler ve ünlü isimler var?

Gain yayın hayatına başladı! Gain nedir? Gain platformunda hangi diziler ve ünlü isimler var?

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in acı günü

Usta oyuncu Rasim Öztekin'in acı günü

Exxen'in aylık ücreti ne kadar? Exxen ne zaman açılıyor? İşte Exxen'de yayınlanacak diziler, programlar, yarışmalar

Exxen'in aylık ücreti açıklandı! İşte yayın tarihi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.