Kylie Jenner kayak merkezinde! Küçük bikinisiyle poz verdi

Dünyanın 30 yaşın altında en zengin kişilerinden biri olan Kylie Jenner, Colorado eyaletinde yer alan Aspen'de tatile gitti. Dünyanın en ünlü ve en iyi kayak merkezlerinden biri olarak bilinen Aspen'de olan Kylie Jenner tatil keyfi yapıyor.

23 yaşındaki ünlü isim tatilden yaptığı paylaşımlarla yine dikkat çekti. Göğüslerine küçük gelen bikinisiyle pozlar veren Kylie Jenner beğeni topladı.

Bej rengi bikinisi, gözlüğü ve makyajıyla havuza giren Kylie Jenner 2021 yılına muhteşem bir tatilde girmeye hazırlanıyor.

2020'nin en çok beğenilen paylaşımlarına sahip olan Kylie Jenner'a tatilde kardeşi Kendall Jenner da eşlik ediyor.



