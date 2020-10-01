MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Kylie Jenner kızına 93 bin liraya okul çantası alınca tepki çekti

Kylie Jenner kızına 93 bin liraya okul çantası alınca tepki çekti

01.10.2020 16:53 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kylie Jenner kızına 93 bin liraya okul çantası alınca tepki çekti

Kylie Jenner kızının 'okula dönüş' temalı görüntülerini sosyal medya hesabında paylaşınca eleştirilerin hedefi oldu. İki yaşındaki Stormi'nin sırtındaki çantanın 90 bin lirayı aşan fiyatı tepki topladı.

ABD’de reality şov programıyla üne kavuşan Kardashian ailesinin üyelerinden Kylie Jenner, dikkat çeken paylaşımlarına bir yenisini ekledi.

Kurduğu kozmetik markasıyla büyük bir servetin sahibi olan ve kısa sürede aile içindeki en çok gelir elde eden isim haline gelen 23 yaşındaki Jenner, kızına aldığı pahalı hediyelerle sosyal medyanın gündemine oturuyor.

2 yaşındaki kızının okula dönüşünü duyuran Jenner, Stormi’nin evde eğitimi öncesi fotoğraf ve videolar paylaştı. Görüntülerde küçük çocuğun sırtındaki Hermès marka çanta ve kulağındaki elmas küpeler dikkat çekti.

jennersss_16_9_1601533786-880x495

Stormi’nin yeni çantasının 12 bin dolar (93 bin TL) olduğunu yazan takipçileri, küçük çocuğa bu yaşta pahalı hediyeler verdiği için Jenner’ı eleştirdi.

Stormi, Jenner’ın ünlü rapçi Travis Scott’la olan beraberliğinden 2018’de dünyaya gelmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili Öyle bir akım başlattılar ki... Sosyal medyayı sallayan ikili
Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çifti korumalarıyla geziyorSelin Ciğerci-Gökhan Çıra çifti korumalarıyla geziyor
Seda Sayan’ın eski eşi Onur Şan merak konusu olduSeda Sayan’ın eski eşi Onur Şan merak konusu oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
çocuğunuda ünlü yapmak için kolları sıvamış sevgiyi herhalde parayla eşdeğer görüyor

En Çok Okunan Haberler

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!

Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!

Helikopter kiralayıp Marmaris'e uçtu! İşte fiyatı

Helikopter kiralayıp Marmaris'e uçtu! İşte fiyatı

Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar!

Metina Aşireti'nden düğünler için flaş karar!

Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez

Sahte senet çetesinin kurduğu düzen şeytanın bile aklına gelmez

İlk konukları belli oldu

İlk konukları belli oldu

Olay yorumdan sonra mesaj yağıyor

Olay yorumdan sonra mesaj yağıyor

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!

Şeyma Subaşı'ndan şaşırtan Melisa itirafı!

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in Luna tesadüfü!

Murat Dalkılıç ve Hande Erçel’in Luna tesadüfü!

Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

Esra Erol'a tepkiler çığ gibi! RTÜK harekete geçti

Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'

Aşk bitti! Olay sözler: 'Ahlaksızın tekisin sen...'

Diğer Haberler

Yasemin Özilhan’ın gençlik fotoğrafı görenleri şaşırttı!

Gençlik fotoğrafı ortaya çıktı!

55 yaşındaki Brooke Shields 20 yıl sonra modelliğe dönüyor

55 yaşındaki ünlü isim modelliğe dönüyor

Koronavirüse yakalanan Çılgın Sedat’ın eşi Özlem Kapurtu gözyaşlarıyla anlattı!

Korona oldular! ‘Engelli oğluma kim bakacak?’

Didem Balçın: Anne olmayı çok istiyorum

Didem Balçın: Anne olmayı çok istiyorum

Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çifti korumalarıyla geziyor

Selin Ciğerci-Gökhan Çıra çifti korumalarıyla geziyor

Oktay Kaynarca'dan Tarık Ünlüoğlu paylaşımı

Böyle andı! 'Özleştik be abi...'

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.