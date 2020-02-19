Kylie Jenner milyon dolarlık çanta odasını paylaştı

Amerikan Forbes dergisi tarafından 21 yaşında servetini kendi yapan en genç milyarder (Self-Made Billionaire) olduğu ilan edilen Kylie Jenner'ın attığı her adım dikkatle takip ediliyor. 22 yaşındaki Jenner'ın kurucusu olduğu Kylie Cosmetics ile ulaştığı başarı hikayesi örnek gösteriliyor. Böyle bir servete sahip olunca, genç yıldızın parasını nasıl harcadığı da ilgi çekiyor.

Kylie Jenner'in servetinin bir bölümünü lüks çantalara yatırdığı biliniyordu. Ancak geçen günkü paylaşımına kadar kimse en genç milyarderin çantalara olan düşkünlüğünün bu boyutta olduğunu tahmin etmiyordu.

Evindeki çanta odasının videosunu paylaşan Jenner, sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasına girdi.

Odadaki onlarca çantanın toplam tahmini değerinin 1 milyon doların üzerinde olması "Bankadan farksız" yorumlarına neden oldu.

Kylie Jenner'ın çantalarını renklerine göre ayırmış olması dikkat çekti.

